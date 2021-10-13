Несколько девушек расплакались, когда узнали о тяжелой судьбе четвероногих. Фото: предоставлено организаторами

Уральские модели обнажились, чтобы помочь собрать деньги для благотворительных фондов «Хаски» и «Везунчик». Красавицы снимались с собаками, а оголенные по пояс мужчины – с милыми котиками. Снимки стали основой для эротических календарей, средства от продажи которых пойдут на содержание бездомных животных.

Фото: предоставлено организаторами

В фотосессии приняли участие 12 девушек и 12 парней, по одному человеку на каждый из месяцев. Кстати, одной из девушек на фотосессии с хаски была модель OnlyFans, о которой мы рассказывали в июле.

- Две недели мы снимали с утра до вечера, - рассказывает «КП»-Екатеринбург организатор Анастасия Ахмадишина. – Так сложилось, что мужчины разобрали всех котов и кошек, а также дом обрели две собаки. Будет два календаря: для мужчин и для женщин. Но мы также надеемся, что наша задумка сподвигнет людей забирать бездомных животных из приютов. Особенность данного проекта была в том что приходилось работать не с дрессированными собаками которые по команде сидеть лежать замри могли хотя бы некоторое время находиться в данном положении, а с простыми назовем это так, и в добавок ещё и преданными людьми. Поэтому они к каждому новому человеку относились с максимальным недоверием и опаской. Для того что бы собаку склонить к работе и хоть что то потом отснять приходилось идти на огромные ухищрения. От лакомств и вареного мяса до шуршащих пакетиков и воздушных шариков.

Большая часть денег от стоимости календарей пойдет в благотворительные фонды. Фото: предоставлено организаторами

На стадии предзаказа календарь будет стоить 1200 рублей, а в продажу они поступят за 1500 рублей.

- Модели, когда их пригласили на данную съемку, знали на что что и нужно отдать им должное они стойко выстояли и следы от когтей и шерсть по всему телу, как в мультике Простоквашино, волосатость повышалась. Одна модель не могла остановить слезы минут 30, и ей пришлось поправлять макияж, когда ей рассказали историю ее партнёра по съемке. Суть данного проекта заключается в простом, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Или переводя на простой язык, добрые дела начинаются с малого. Наше доброе дело было создать календарь и дать возможность всем желающим помочь животным.

Организатор Анастасия Ахмадишина также приняла участие в съемке. Фото: предоставлено организаторами

Участники съемок разобрали всех котиков к себе домой. Фото: предоставлено организаторами

Интересно, какие календари будут пользоваться большим спросом. Фото: предоставлено организаторами

Если вы хотите приобрести календарь, то свяжитесь с Анастасией.