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Происшествия12 октября 2021 19:43

На севере Свердловской области 15-летняя девочка в наушниках попала под колеса грузового поезда

С многочисленными травмами подростка госпитализировали в ближайшую больницу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновение избежать не удалось

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновение избежать не удалось

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Свердловской области 15-летняя девочка, переходя железнодорожные пути на пешеходном переходе в наушниках, попала под колеса грузового поезда. Инцидент произошел вечером на 126 километре Свердловской железной дороги на станции Ляля.

- Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновение избежать не удалось.В результате ребенок получил многочисленные травмы. Пострадавшая доставлена в Новолялинскую районную больницу, - отметили в уральской транспортной прокуратуре.

Транспортная прокуратура Серова уже организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, ранее в Екатеринбурге поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел поздним вечером 28 августа на 1828 километре перегона между станциями Исток и Путевка. Пострадавший получил травмы, которые не были совместимы с жизнью.

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