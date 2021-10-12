На севере Свердловской области 15-летняя девочка в наушниках попала под колеса грузового поезда

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновение избежать не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Свердловской области 15-летняя девочка, переходя железнодорожные пути на пешеходном переходе в наушниках, попала под колеса грузового поезда. Инцидент произошел вечером на 126 километре Свердловской железной дороги на станции Ляля.

- Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновение избежать не удалось.В результате ребенок получил многочисленные травмы. Пострадавшая доставлена в Новолялинскую районную больницу, - отметили в уральской транспортной прокуратуре.

Транспортная прокуратура Серова уже организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, ранее в Екатеринбурге поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел поздним вечером 28 августа на 1828 километре перегона между станциями Исток и Путевка. Пострадавший получил травмы, которые не были совместимы с жизнью.