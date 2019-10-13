Едим и едем: на АЗС «Башнефть» заправляют отличным топливом и вкусной едой

Фото предоставлено пресс-службой «Башнефть»

Те, кто ежедневно стоят в городских пробках, согласятся, как удобно совмещать поездку и вкусный перекус.А те, кому приходилось ездить на дальние расстояния лет тридцать назад, вспомнят термосы и свертки с бутербродами. АЗС «Башнефти» позаботились и о тех, и о других. На заправках компании водителей и пассажиров всегда ждет горячий кофе отменного качества. От американо до латте с разными сиропами или без. Независимо от этого, кофе варится из натуральных ингредиентов, с использованием только «живого», а не порошкового

Фото предоставлено пресс-службой «Башнефть»

Разнообразен и выбор закусок к ароматному напитку. Особой популярностью пользуются хот-доги. Некоторые водители признаются, что лишний раз заезжают на заправку именно из-за этих хрустящих булочек с сосиской. Каждый раз, пробуя любимое блюдо как новое – ведь сосиски и наполнение к хот-догу на любой вкус. К сосискам из говядины, свинины или курицы можно добавить лук, огурцы, майонез, кетчуп или горчицу. Побалуют себя и любители сладкого. Их ждут донаты, с различными вкусами, маффины и кленовые пеканы. Вся выпечка не только вкусная, но главное свежеприготовленная.

Фото предоставлено пресс-службой «Башнефть»

Как важно для человека качество еды, так для автомобиля важно качество топлива. Чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом, важно знать, какое топливо попадает в бак. В «Башнефти», которая входит в состав НК «Роснефть», вопросу качества топлив уделяется большое внимание. Все виды бензинов и дизтоплива проходят многоступенчатую систему проверки качества, что является дополнительным преимуществом для автолюбителей. Специалисты «Башнефти» проверяют качества топлив на соответствие ГОСТам и требованиям Технического регламента Таможенного союза в заводской лаборатории. Далее топливо проходит проверку на всех этапах транспортировки. Контрольная проверка производится перед сливом нефтепродукта из бензовоза в резервуар на самой АЗС.

Именно тщательная проверка позволяет АЗС «Башнефти» предоставлять своим клиентам бензины и дизтопливо, отвечающие самым высоким экологическим требованиям и стандартам. Кроме того, все АЗС компании реализуют топливо Евро-5.

Заботится «Башнефть» и об экономии времени и денег своих клиентов. Система бесконтактной оплаты через приложение Яндекс.Заправки позволяет автолюбителям избежать стояния в очереди и дополнительного контакта с людьми, что особенно важно в условиях вирусных инфекций.

Фото предоставлено пресс-службой «Башнефть»

Достаточно установить приложение, привязав к нему банковскую карту. Не стоит переживать, что вы неверно рассчитаете необходимый литраж. Если в баке поместилось меньше топлива, чем вы оплатили, разница вернется вам на счет.

Дополнительным приятным моментом станут скидки от партнеров приложения Яндекс.Заправки. А бонусная программа по картам АЗС «Башнефть» позволяет получать дополнительную выгоду.

С 2020 г. услуга бесконтактной оплаты топлива запущена на 225 АЗС компании в Башкортостане и Удмуртии, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Самарской и Саратовской областях. Всего розничная сеть «Башнефти», входящей в состав «Роснефти», насчитывает 544 собственные АЗС, расположенные в 15 регионах России.