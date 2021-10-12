В Верхней Пышме пьяная женщина попала под колеса и избила водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожный конфликт с последующей дракой случился в Верхней Пышме сегодня, 12 октября. На Успенском проспекте около 14:00 женщина переходила дорогу в неположенном месте. Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля «Лада Ларгус» задел пешехода зеркалом. После столкновения, женщина лежала на земле, а спустя некоторое время поднялась и стала драться с водителем. Она была на каблуках и избила его ногами.

- На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Сейчас, сотрудниками ГИБДД выясняются все обстоятельства. По предварительным данным, водитель допустил наезд на пешехода - женщину. Машина задела пешехода боковым зеркалом. После этого, между водителем и пешеходом возник конфликт. Женщина ушла с места происшествия. Водитель выполнил все свои обязанности в связи с ДТП. Он сообщил о случившемся в полицию, не покинул место происшествия, - рассказали «КП-Екатеринбург» - Екатеринбург в областном УГИБДД.

На видеозаписи видно, что женщину пытались усмирить водитель и прохожие, но их попытка закончилась тем, что пострадавшая упала на асфальт. После битвы женщина встала и хотела продолжить схватку с очевидцами. Однако, она поспешно убежала с места происшествия по дороге.

Напомним, в конце сентября, в Екатеринбурге водитель автомобиля Land Cruiser набросился на обидчика на KIA и ударил его несколько раз. Инцидент произошел на улице Шаумяна и попал на запись видеорегистратора другого автомобиля. Водители не подавали заявление в полицию.