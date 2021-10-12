Видео аварии на Тюменском тракте, в которой погибла молодая мама, появилось в сети

Женщина погибла до приезда медиков Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В воскресенье, 10 октября, в Екатеринбурге в страшной аварии погибла молодая мама, машину которой после столкновения с отбойником откинуло на опору моста. В ДТП также пострадала ее двухлетняя дочка, с которой они возвращались домой из гостей. Момент аварии попал на видеорегистратор одного из автомобилистов, едущих за Toyota женщины по Сибирскому тракту. Видео опубликовали в группе ВКонтакте ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online).

На кадрах видеозаписи видно, что по дороге вместе с машиной, на которой установлен регистратор, едет BMW, водитель которой обгоняет другие автомобили и уходит вперед. Очевидцы предположили, что неизвестный на дорогой иномарке подрезал и машину с молодой мамой и ребенком, и именно из-за этого женщина не справилась с управлением.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Женщина 1990 года рождения, двигаясь по дублеру Сибирского тракта со стороны города Екатеринбурга в направлении города Тюмень, не обеспечила постоянного контроля за движением транспортного средства, допустила наезд на препятствие, - ранее рассказали в ГИБДД.

Напомним, дочку погибшей женщины госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной лобной области.

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