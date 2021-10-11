«Пошла поиграть»: В Нижнем Тагиле обезьяна набросилась на мальчика во время представления

Поведение животного сильно напугало детей. Фото: Надежда Кренева

В Нижнетагильском цирке 9 октября шло представление «Тропик шоу». Однако во время номера двух шимпанзе Джамбо и Сюзанны выступление пошло не плану. Самка начала истошно кричать, после чего сбежала от дрессировщика прямиком в зрительный зал. За ней бросился и Джамбо, но дрессировщику удалось поймать его за лапу. Тем временем испуганная Сюзанна стала кидаться на зрителей.

«ПЕРЕД НАМИ НЕ ИЗВИНИЛИСЬ»

В зрительном зале Сюзанна зацепилась за ногу маленького мальчика и, по словам очевидцев, поцарапала ее. Видео происшествия попало в паблик «Инцидент Нижний Тагил». На записи видно, как две обезьяны на арене выполняют трюки. Самка сидит на тумбе, а самец, едва ли не падает с пластиковой пальмы. Затем, Сюзанна бежит в зал, а следом за ней сотрудники арены, вооружившись сачком. Зрительница Татьяна Краева вместе с детьми сидела в первом ряду. Она считает, что обезьяны могли быть напуганы даже больше, чем сами очевидцы.

- Мы вчера пришли на представление с детьми. Мой сын с ограниченными возможностями здоровья сидел в коляске. Еще две мои дочки были рядом со мной. В какой-то момент, у обезьяны случилась истерика. Она рванула в зал, прямо на нас, но каким-то чудом, я успела ее оттолкнуть от своих детей, - рассказывает Татьяна. - Когда выступала маленькая обезьяна, она начала падать с дерева и кричать, а вторая мне кажется, просто испугалась и поэтому побежала. Я ужасно испугалась. Больше всего было страшно за своих детей. Перед нами не извинились.

По словам Татьяны, дети были очень напуганы и после представления плакали. Обезьяна уронила инвалидную коляску ее сына. А чтобы она не навредила детям, Татьяне пришлось оттолкнуть шимпанзе ногой.

«ОБЕЗЬЯНА ПОШЛА ПОИГРАТЬ»

Сейчас в ситуации разбираются представители регионального следственного комитета. Отдел по Ленинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области организовал доследственную проверку по статье 238 Уголовного кодекса РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Фото ребенка до и после представления. Фото: предоставлено Татьяной Краевой

- Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, планируется провести экспертное исследование, опрашиваются сотрудники цирка и очевидцы, - уточняют в пресс-службе регионального СК.

От родителей же в адрес цирка официально претензий пока не поступало.

- Проблема в первую очередь в том, что эта тема хайповая. Что бы там не случилось, найдется очень много желающих раскрутить ее, - рассуждает директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский. – Люди многие не понимают разницу между эмоциями радости и злостью шимпанзе. Они очень эмоциональные. Эту разницу поймут только те, кто хорошо общается с животными. У нас не было никакой агрессии. Просто обезьяна осталась без внимания и пошла в зрительный зал поиграть. Они очень любопытные. Дрессировщик пошел ее забирать, на обратном пути она цеплялись за все что, ей интересно. Зацепилась за ногу ребенка. Ребенок и мама не имеют никаких претензий. Они придут на следующее представление, как они сказали с подарком - со связкой бананов. Официально претензии нет.

Само цирковое представление «Тропик шоу» будет продолжаться до 17 октября. На арене вместе с дрессировщиком Тиграном Акопяном выступают животные из Африки, Америки, Евразии.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Анастасия, дрессировщица с 10-летним стажем:

- У каждого животного разная психика и разное воспитание. Время года и погода тоже могут влиять на их настроение. Обезьяны не любят истерики. Один примат мог увидеть истерику и слезы, какое-то детское непослушание. Возможно, ребенок махал ногами и руками, а у обезьяны это спровоцировало агрессию. Любое дикое животное непредсказуемо. Скорее всего, обезьяне не понравилось что-то происходящее в зале.