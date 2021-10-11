Иннокентий Шеремет рассказал, как потерял сознание от ковида и разбил голову

У телеведущего 75% поражения легких. Фото: скриншот видео

Телеведущий Иннокентий Шеремет вновь обратился к своим подписчикам на Фейсбуке из красной зоны Госпиталя ветеранов войн на Широкой Речке, где находится уже три недели. На этот раз основатель Телевизионного агентства Урала рассказал, как потерял сознание в туалете и разбил голову. По его словам, ему не хватает кислорода. Ранее Шеремет заявил, что сожалеет о том, что вовремя не вакцинировался от коронавируса.

- Продолжаю вести позорный репортаж человека, который за полтора года не сделал себе и своим сотрудникам вакцину, - рассказывает Шеремет. - Сначала я болел дома, потом привезли сюда. Сначала выявили на КТ 35% поражения. Впервые в жизни я потерял сознание. Организм посчитал, что в моем теле слишком мало кислорода. И отключил просто мой мозг. Проснулся в туалете. Миленькие мои – это ковид! Я превратился в немощного старика. Чтобы с утра сходить в туалет мне приходится делать комплекс упражнений для 90-летних, испытывая страшную боль от любого движения.

До этого Шеремет признавался, что 90% сотрудников новостей «9 ½» заразились коронавирусом и ушли на удаленку. Стоит отметить, что уже четвертый день подряд в Свердловской области обновляется антирекорд заболеваемости.

По данным на 11 октября 2021 года, на Среднем Урале зафиксировано 144 886 случаев COVID-19. С начала пандемии скончались 6 773 человека.