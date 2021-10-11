«Дальше идти не могли»: камчатские спасатели приостановили поиски альпиниста из Екатеринбурга

Спасатели поднялись на очень высокую точку 3100 метров. Подняться выше, до 4000 было невозможно. Фото: КГКУ «ЦОД» по Камчатскому краю

Группа камчатских спасателей искала на Ключевской сопке пропавшего альпиниста из Екатеринбурга с 1 октября. В воскресенье, 10 октября его поиски были приостановлены из-за разбушевавшейся непогоды. Группа спасателей Камчатского поискового отряда КГКУ «ЦОД» вернулась в пункт постоянной дислокации в Петропавловске – Камчатском. По прогнозу погоды, до конца недели в Камчатском крае обещают циклон.

- Выпало очень много снега, больше метра. На вулкане низовая метель, сильные ветра. Восхождение на него опасно. Спасатели добрались до точки 3100 метров. Чем дальше, тем выше уклон, минусовая температура. Выше 3100 метров они подняться не могут из-за непогоды. Пока что, поиски альпиниста приостановлены. Будем рассматривать вопрос о возобновлении по погодным условиям. Пока, прогноз у нас вплоть до конца недели - циклон. В городе дожди, а на вулкане снега. Если будет установка выдвигаться на поиски, то спасатели выйдут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Пока что, поиски альпиниста приостановлены. Фото: КГКУ «ЦОД» по Камчатскому краю

Из-за непогоды поиски екатеринбуржца ведут с перерывами. Второй этап поисков начали с 7 октября. Пропавшего альпиниста искала группа из восьми человек. Из них трое обследовали территорию у подножия вулкана, а оставшиеся пять спасателей совершили восхождение на саму Ключевскую сопку. Ночью температура воздуха на вулкане опускается до – 30 градусов. Пройти точку выше 3100 метров было невозможно. На видео с места поисков видно, что спасателей буквально сдувает сильным ветром.

- Они поднялись на очень высокую точку 3100 метров. Подняться выше, до 4000 было невозможно. Это был бы неоправданный риск. Спасатели могли сорваться. На вулкане очень сильный ветер, сносит с ног. Они сделали максимум, мы сами очень за них переживали. Дальше они идти не могли. Спасатели поднимались вплоть до воскресенья, затем они стали спускаться вниз. Родным объяснили, почему приостановлены поиски, - говорят в региональном ГУ МЧС.

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