За сутки в регионе от коронавируса скончались 44 человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 558 новых случаев COVID-19. Антирекорд заболеваемости обновляется третий день подряд. Общее количество зафиксированных в регионе случаев достигло 144 321.

Показатели смертности также остаются высокими - за сутки на Среднем Урале скончались 44 человека.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысерти, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Махнево, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского городского округа, Асбестовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Алапаевска и Алапаевского района, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Бисерти, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменского района, Камышлова, Качканара, Кушвы, Верхней Синячихи, Арамильского, Артемовского, Артинского, Богдановича, Верхней Пышмы, Туринского, Шалинского городских округов, Красноуральска, Красноуфимска и Староуткинска, Камышловского района, Полевского, Пышминского городского округа, Сухого Лога, и тавдинского округа.

- Состояние 957 госпитализированных оценивается как тяжелое, 524 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 435 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

СКАЗАНО

Александр СОЛОВЬЕВ, врач лабораторной диагностики.

- Власти поставили срок до 1 декабря, чтобы в регионе появились QR-коды и «свободные зоны». Но что будет происходить эти два месяца? Заболеваемость продолжит расти. Кроме этого важно понимать, что с таким количеством заболевших в зонах COVID-free люди не будут защищенными, так как многие выступают переносчиками болезни. Ограничительные меры обсуждались еще летом, а получается так, что уже осень и ничего не делается. В общественном транспорте люди битком, дети по-прежнему ходят в школы, - объяснил в разговоре с «КП»-Екатеринбург Александр Соловьев.