В Екатеринбурге появился первый в России дом с системой солнечных батарей на крыше

Фото: пресс-служба Академического района

В Академическом районе Екатеринбурга на крыше жилой многоэтажки установили солнечные батареи. Это первый в России реализованный проект по размещению подобной электростанции в домах. Необычное изобретение появилось по адресу улица Мехренцева, 36. Теперь специальные панели будут преобразовывать свет в электроэнергию.

- Также в здании мы размещаем накопители энергии. С солнечными батареями они не связаны, зато позволяют накапливать энергию в ночное время, когда на нее действует дешевый ночной тариф, - отметил генеральный директор компании-застройщика.

Фото: пресс-служба Академического района

Кроме того, в этом доме существует система рекуперации сточных вод, она позволит получать тепло из стоков, что позволит сэкономить на отоплении. А в будущем тут появится еще генератор вентиляционного воздуха.

- Следующим этапом повышения энергоэффективности может стать строительство домов, в фасадах которых будут использованы не обычные декоративные панели, а с фотоэлементами, которые также будут заряжаться от солнца, - добавили в пресс-службе Академического района.