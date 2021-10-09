На Урале обновился антирекорд по выявленным случаям и смертности от COVID-19

165 новых случаев приходятся на уральскую столицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки установлен новый антирекорд по выявленным случаям и смертности от коронавиуса. Официально подтвержден еще 551 новый случай заражения коронавирусом, из которых 165 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заражения COVID-19 подтверждены у жителей Качканара, Серова, Сухого Лога, Полевского, Первоуральска, Камышлова, Ревды, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Нижней Салды и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале по официальным данным составляет 143 763 человек, из которых 132 235 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 458 человек.

На данный момент состояние 929 пациентов оценивается как тяжелое, 527 размещены в палатах интенсивной терапии, 436 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 48 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 687 человек.