Спасибо за переживания: солистка известной екатеринбургской группы «АлоэВера» объявила о разводе с мужем

Певица заявила, что не готова обсуждать этот шаг. Фото: Instagram Веры Мусаелян

Солистка группы «АлоэВера», основанной в Екатеринбурге, Вера Мусаелян разводится с своим мужем Ильей Яшиным, который является оппозиционным политиком. В своих социальных сетях певица опубликовала обращение к друзьям, близким и подписчикам, в котором поблагодарила их за переживания, чуткость и бережное отношение.

- Все решения приняты и мы с Ильей готовы это произнести: мы разводимся. Для меня важно озвучить это вам. Вы прошли с нами весь путь: вы выдавали меня замуж, вы праздновали вместе со мной девичник, вы сопереживали трудностям, с которыми мы сталкивались, - написала артистка на своей странице в Instagram.

Пара прожила в браке один год. Фото: Instagram Веры Мусаелян

По словам Веры Мусаелян, принять такое решение было сложно, и оно было болезненным. Девушка заявила, что любит своего мужа, однако их способы переживать жизнь и справляться с ней оказались несовместимыми. Певица отметила, что единственным способом сохранить отношения можно был отказ от самих себя, но такой шаг не готова ни она, ни ее супруг.

- Очень прошу воздержаться от расспросов, поздравлений, шуток, сочувствующих вздохов, едких комментариев. однажды я буду готова разговаривать с вами об этом, делиться своими мыслями, выводами, пониманием происходящего. Но не сегодня, - добавила солистка.

О разводе высказался и Илья Яшин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее Илья Яшин высказывался о разводе: они с супругой расходятся «мирно и с достоинством», «трясти нижним бельем и бить посуду» пара не планирует. Пара поженилась в конце сентября прошлого года.

Группа «АлоэВера» была основана в Екатеринбурге в 2011 году, Вера Мусаелян отвечает за вокал, написание текстов и музыки.