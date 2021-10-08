Полицейские опросили очевидцев и соседей. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В центре Екатеринбурга произошла трагедия – из окна 10 этажа дома № 54 по улице Мамина-Сибиряка выпала 85-летняя пенсионерка. Пожилая женщина скончалась на месте, с крыши супермаркета тело доставали сотрудники МЧС.

По словам соседей, речь идет о женщине по фамилии Климанова.

- У нее сын достаточно обеспеченный человек. Не так давно нанял ей сиделку, чтобы всегда был нужный уход. Но, как мы поняли, в момент случившегося ее не было в квартире. Она уже совсем старенькая была. Заслуженный врач, Ветеран труда, - рассказали «Комсомолке» жители многоэтажки.

Сотрудники МЧС доставали тело на носилках. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Сиделка у пенсионерки действительно была, о трагедии она узнала от сотрудников отдела полиции № 1, когда возвращалась домой.

- У нее проблемы с памятью были, забывала все, - сказала сквозь слезы женщина, а затем позвонила сыну погибшей.