В парке Маяковского открыли новую инклюзивную площадку для деток с особенностями развития

Расположена новая площадка справа от фонтана, прямо за главной сценой Фото: Маргарита РАЗУМОВА

В ЦПКиО 8 октября торжественно открыли новую инклюзивную площадку для деток с особенностями развития. Расположена она справа от фонтана, прямо за главной сценой. Это уже тринадцатая подобная площадка, которая открыта в Екатеринбурге. Спортивные турники и снаряды выполнены таким образом, чтобы детки занимаясь на них, чувствовали себя в безопасности. Возле горок и качелей – везде положен настил из антитравматического покрытия. Снаряды и оборудование выполнены с учетом ширины инвалидной коляски, везде есть поручни для спуска и подъема.

- Площадка появилась благодаря совместным усилиям парка и благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Мы вместе сделали все возможное для того, чтобы у нас появилось такое пространство. Надеемся, эта площадка объединит всех наших гостей, - говорит директор парка Маяковского Павел Зубакин.

Спортивные турники и снаряды выполнены таким образом, чтобы детки занимаясь на них, чувствовали себя в безопасности Фото: Маргарита РАЗУМОВА

На инклюзивной площадке дети смогут не только общаться и играть, но и заниматься спортом. Здесь, на площади 2700 квадратных метров установлено 37 спортивно-игровых снарядов и конструкций. Многие нацелены на то, чтобы детки с особенностями здоровья развивали координацию и улучшали баланс тела. Площадка будет работать в любое время года и естественно попасть на нее можно совершенно бесплатно.

- Это хорошо, что у нас появилась ещё одна точка притяжения к спорту. Здесь будут заниматься люди без ограничений. Потому что здесь есть возможность и подъезда, и подхода. Эта новая, инклюзивная площадка просто супер. Я и сам буду по вечерам приходить сюда со своими детьми, - говорит заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.

Что интересно, во время строительства площадки деревья не вырубали. Поэтому она находится в окружении зелени, что делает ее особенно приятной для отдыха. Родители детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата уже оценили удобство качели-паутинки «Гнездо» и качалки-балансира.

- Площадка появилась благодаря совместным усилиям парка и благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Фото: Маргарита РАЗУМОВА

- Мы учимся тут недалеко. Вот у нас только что знакомая была здесь. Ей удобно ребенка-колясочника положить на качели было. Моя дочь, она более активная, она может и на горках полазить. Приятно, когда идут навстречу ко всем детям, - поделилась впечатлениями мама особенных детей Анна Агарева.

По словам директора парка, основные работы по благоустройству уже почти завершены. В настоящее время рабочие облагораживают тропу по улице Щорса. А колесо обозрения планируется запустить до конца октября. В следующем году, летом в парке Маяковского откроют детский аттракцион «Паравозик из Ромашково».