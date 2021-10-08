В Екатеринбурге к 2023 году появится центр реабилитации для детей с онкологией

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге к 2023 году появится центр реабилитации и долечивания детей с онкологией. Планируется, что на этот проект потратят порядка 300 миллионов рублей. Спонсировать строительство собираются представители «Русской медной компании», ООО «Принцип», ООО СЗ «Ривьера Инвест» и другие, накануне в штаб-квартире РМК было подписано соглашение о строительстве.

- Пансионат позволит быстрее выписывать детей из онкоцентра, при этом оставлять их под профессиональным медицинским наблюдением. Эта возможность поможет увеличить пропускную способность на 40%, то есть гораздо больше детей получат необходимое лечение, - отметили в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Известно, что четырехэтажный пансионат появится на территории Областной детской клинической больницы. По прогнозам его появление поможет увеличить количество детей, которым будет оказываться современная поддержка, с двух до четырех тысяч человек. Планируется, что здесь будет оказана помощь на всех этапах лечения: от диагностики до реабилитации.

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Площадь здания составит больше четырех тысяч квадратных метров, в нем будет размещено 36 комнат для матерей с детьми, шесть двухместных палат, процедурные кабинеты и игровые помещения. В настоящее время подобные проекты реализованы только в Москве, поэтому клиника будет принимать маленьких пациентов не только из УрФО, но и с Дальнего Востока и Сибири.