В центре Екатеринбурга из-за подозрительного предмета эвакуировали школу

После проверки здания уроки возобновились Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге днем, 8 октября, из здания лицея №88 вывели около тысячи детей и сотрудников из-за сообщения о подозрительном предмете. Его на школьной территории обнаружили охранники учебного заведения.

- Примерно в 12:20 во время перемены обнаружили подозрительный предмет. Директор лицея сообщила в компетентные органы и приняла решение об эвакуации, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском департаменте образования.

По словам очевидцев, здание опустело уже через 10 минут - выводили людей так быстро, что никто даже не успел взять верхнюю одежду. Всех находившихся в лицее отправили в спортивный комплекс «Виктория».

После того, как компетентные органы провели проверку здания и территории лицея ребят вернули за парты.

Школьников с сотрудниками лицея сначала вывели на улицу, а затем отправили в спорткомплекс Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

- Компетентные органы отметили, что эвакуация прошла организованно и оперативно, - отметили в департаменте.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «КП-Екатеринбург», что причиной эвакуации лицея стал бесхозный предмет, обнаруженные на территории возле здания.

- Чтобы не подвергать возможному риску людей, организуется эвакуация. Так было и на этот раз. Когда специалисты создали зону безопасности и подвергли тщательной проверке найденный предмет, выяснилось, что никакой угрозы зданию и гражданам он не представлял. Проверочным мероприятиям полиции и другим задействованным ведомствам дан отбой. Учреждение возобновило работу в штатном режиме, - рассказал полковник Горелых.

Отметим, что утром, 8 октября правоохранительные органы также проверяли информацию о якобы готовящейся стрельбе в учебных заведениях Екатеринбурга. Такие сообщения активно рассылались среди школьников, студентов и в родительских чатах. В полиции поспешили успокоить горожан и заверили, что рассылаемые сообщения проверяют на соответствие действительности и попросили родителей не поддаваться на провокации и не паниковать.