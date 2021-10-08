«Мы останемся без солнца»: жители элитной высотки у «Гринвича» ополчились против строительства дома напротив

Сейчас напротив «Тринити» три исторических здания, одно из которых почти полностью разрушено. Фото: Олег ГАЛИМОВ / «УГМК-Застройщик»

В Екатеринбурге жители элитной высотки «Тринити», располагающейся в считанных метрах от «Гринвича», выступают против строительства нового дома. 14-этажное строение должно появиться через дорогу у Дома Башуровой, от которого остались лишь руины. Против стройки выступают и жильцы домов № 31 и 33 по улице Радищева.

Владельцы квартир собирают сбор подписей в рамках коллективной петиции, надеясь, что в ближайшем будущем у них не прибавится соседей.

Дом Башуровой был построен в 1900 году, но спустя 120 лет он оказался почти полностью разрушен. Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Это настоящее безобразие! – рассказывает жительница «Тринити» Надежда Чащина. – Мы останемся без солнца, станет меньше общественного пространства. Можно было обустроить парк, сквер или зону для фотосессий. Последнее достаточно актуально, так как рядом Ленинский загс. А им лишь бы очередной дом «воткнуть»! Но мы то переживем еще как-то. Но что останется жителям домов на Радищева?! У них сейчас нормальный вид на Хохрякова, а потом все перекроют.

4 октября «УГМК-Застройщик» показал, как компания планирует преобразить район. Помимо строительства жилого дома запланирована реконструкция Дома Башуровой (разрушен на 95% - прим.ред.) и находящегося рядом Дома Медведева.

- Что касается Дома Башуровой, то мы планируем восстановить данный памятник в первоначальный вид, выполнить подведение всех сетей и благоустройство прилегающей территории,- рассказал генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. - Здесь может быть размещен образовательный центр, ресторан или галерея. Если говорить о Доме Медведева, то этот объект также будет полностью отреставрирован. Речь идет о замене кровли, окон, дверей, качественном ремонте, подведении всех сетей и благоустройстве прилегающей территории.

Застройщик также обещает уделить отдельное внимание Дому художника Слюсерева.

- Несмотря на то, что объект недвижимости не принадлежит девелоперу, но располагается в непосредственной близости от стройки, здесь разработаны все проекты зон охраны и проект «Обеспечения сохранности ОКН», за этим зданием также будет осуществляться геотехнический мониторинг, - добавили в компании.

Дом Медведева и Дом, где жил художник Слюсарев также планируют преобразить. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Напомним, что 19 сентября на улице Радищева обрушилась стена купеческой усадьбы Ваганова. На протяжении последних лет здание находилось в аварийном состоянии, хотя еще в 2013 году в МУГИСО приняли решение о сохранении исторической постройки.