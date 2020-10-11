Компания «Синара-Девелопмент»: Новокольцовский станет центром притяжения жителей и гостей Екатеринбурга

Район Новокольцовский должен стать новым центром притяжения на карте Екатеринбурга — к такому мнению пришли посетители стенда компании «Синара-Девелопмент»

На выставке были представлены объемные макеты планировки района и Деревни Универсиады, которые с интересом осмотрели высокопоставленные гости: полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместители министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никита Стасишин и Сергей Музыченко, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

О ходе работ над проектами государственного значения рассказал генеральный директор компании-застройщика Тимур Уфимцев. Он также выделил основные отличительные особенности нового района среди других территорий уральской столицы.

1,9 млрд рублей в строительство инфраструктуры Новокольцовского будут привлечены через механизм инфраструктурных облигаций

«Новокольцовский отличается от всех проектов комплексного освоения территории в Екатеринбурге: он начинался не с жилищного строительства, а с развития общественно-деловой зоны. Создание учебно-научного кластера, включающего кампус и общежития УрФУ, позволит создать еще один центр притяжения внутри района. Третьим дополнением экосистемы Новокольцовского будет производственно-логистический кластер с современными экологичными предприятиями. Дополнят эти возможности комфортабельные жилые комплексы. Создание центров притяжения для активных горожан, студентов, интеллектуальной элиты города и региона даст Новокольцовскому широкий диапазон возможностей и собственный образ среди других районов города».

Перспективы развития вуза и города в результате строительства в Новокольцовском учебных зданий Уральского федерального университета обсуждали на открытой сессии «Кампус УрФУ как новый центр городского притяжения и пример эффективного микс-девелопмента». К созданию открытого и взаимодополняющего пространства кампуса привлечено широко известное архитектурное бюро «КБ Стрелка».

На форуме 100+ Technobuild презентовали концепцию развития Новокольцовского района

«Уже сегодня Новокольцовский — точка пересечения интересов разных аудиторий. Здесь есть рабочие места, дороги, инфраструктура. Жилье — единственное, чего недостает району, и этот пробел мы в ближайшее время восполним: строительство первого жилого квартала начнется в 2021 году», — сказал заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» Олег Мороков, представляя программу многоэтажного строительства.

Всего на территории Новокольцовского планируется построить около 600 тысяч кв. м жилья. Первая очередь — два жилых комплекса переменной этажности 10-17 этажей — составит порядка 32 тысяч кв. м. и будет введена в эксплуатацию в 2023 году. На территории первого квартала также спроектирован детский сад.

Кампус УрФУ стал предметом экспертного обсуждения на форуме 100+ Technobuild

Для дальнейшего опережающего развития района будет продолжено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Так, в ходе деловой программы форума было заключено соглашение о намерениях привлечь на эти цели 1,9 млрд рублей через механизм инфраструктурных облигаций, одобренный Правительством РФ в этом году.

Президент компании «Синара-Девелопмент» Александр Пумпянский подчеркнул, что «Синара-Девелопмент» первая в Свердловской области выступила с инициативой применения механизма проектного финансирования при строительстве инфраструктурных объектов. «У этого механизма большие перспективы применения в комплексном развитии территорий в целом и этот инновационный подход поможет существенно ускорить развитие района Новокольцовский».

Важнейшие этапы развития Новокольцовского:

2011: сданы первые объекты Екатеринбург-Экспо

2019: построен и сдан конгресс-холл

2020: начало строительства Деревни Универсиады, улично-дорожной сети и инфраструктуры

2021: начало жилищного строительства

2023: завершение строительства Деревни Универсиады

2023: ввод в эксплуатацию двух жилых комплексов по 400 квартир каждый