Полиция проверяет школы Екатеринбурга после сообщений в родительских чатах об угрозе стрельбы

Полиция организовала проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Екатеринбурга призывает горожан не поддаваться панике. Причиной ее могли стать сообщения, распространяемые в социальных сетях о том, что в школах якобы может произойти трагедия подобная той, что произошла три недели назад в Перми в государственном университете. Тогда, напомним, студент Тимур Бекмансуров пришел в вуз и открыл стрельбу по людям. После того, как тревожные сообщения стали распространяться в родительских чатах, сотрудники полиции начали проверку.

- В правоохранительных органах данные сообщения проверяют на соответствие действительности, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – Просьба к родителям: не реагировать паническим образом и не поддаваться на провокации.

Как отмечают в соцсетях, подобные сообщения в родительских чатах рассылались несколько дней назад и в Ивановской области, и в Чебоксарах. На ситуацию уже отреагировали в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

- Мы уже обратили внимание всех наших руководителей образовательных организаций на усиление контроля, - прокомментировали в департаменте образования. – Кроме того, сотрудники Росгвардии проверили учреждения отдаленных территорий, тревожные кнопки. Они провели инструктаж.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Я рекомендую родителям не поддаваться панике, - прокомментировала «КП-Екатеринбург» Ирина Фурсиева, психолог. - Понятно, что были какие-то очень громкие события, понятно, что все это тревожно и волнительно. Но, к сожалению, эта тревога еще больше усиливается такими провокационными действиями. Самое главное родителям сейчас научиться доверять своим детям, всегда поддерживать с ними контакт, выстраивать с ними такие взаимоотношения, чтобы была обратная связь. Родителям важно на собственном примере показывать своим детям какие-то общечеловеческие нормы и высокие жизненные ценности.

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