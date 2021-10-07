«Шансов мало»: Камчатские спасатели начали восхождение на Ключевской вулкан, чтобы найти пропавшего альпиниста из Екатеринбурга

Вулкан Ключевская сопка является самым высоким действующим вулканом Евразии, самой высокой точкой Камчатки. Фото: официальная страница КГКУ ЦОД в Instagram

Очередное несчастье случилось с туристами, которые решили покорить вершину вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Один из них – 32-летний мужчина приехал на Камчатку из Екатеринбурга и потерялся. Сегодня утром спасатели Камчатского края начали восхождение на вулкан, чтобы отыскать его следы. Рассказываем, что на данный момент известно о трагедии.

27 сентября 2021 - в этот день уралец вместе с 36-летним товарищем из Новосибирска начали восхождение на Ключевскую сопку. Однако на высоте около 4000 метров у команды случились неприятности: погода испортилась, поднялся ветер, началась метель. Альпинисты приняли решение переждать снежную бурю. Для этого они выкопали в снегу убежище для ночевки. Переждав непогоду, туристы приняли одно из самых непопулярных решений – разделились. Один захотел вернуться к домикам с которых началось восхождение на высоту 2600 метров, другой продолжил восхождение вдоль вершины с целью достичь перевала вулканологов высотой 3300 метров.

Сегодня утром спасатели Камчатского края начали восхождение на вулкан, чтобы отыскать его следы. Фото: официальная страница КГКУ ЦОД в Instagram

В ночь с 30 сентября по 1 октября турист из Новосибирска добрался до домиков на высоте 2600, однако, не обнаружив там товарища, с которым они условились встретиться, позвонил спасателям.

1 октября из поселка Ключи выдвинулась группа спасателей Камчатского поискового отряда КГКУ «ЦОД». По словам спасателя 1 класса Игоря Сестерова, тем же вечером они встретили 36-летнего мужчину на высоте 2550 метров. Погода к тому времени на вулкане снова ухудшилась. 2 октября поисковая группа вместе с мужчиной спустилась на базу в поселок Ключи. Состояние альпиниста на тот момент оценивалось, как удовлетворительное.

- Погода в районе поиска ухудшилась: ветер 60-70 км в час, осадки - 35 см, температура минус 15-17 градусов. Ощущается как минус 25. Нулевая видимость, - отмечает Игорь Сестеров. – По мнению спасателей одной из причин трагедии могло как раз и стать то, что группа не учла метеорологические условия при восхождении.

5 октября, утром поиски альпиниста из Свердловской области, пропавшего на Ключевском вулкане возобновили. Из-за циклона спасатели столкнулись с высокой опасностью схода лавин со склона Ключевского. Поэтому, они тщательно обследовали территорию возле вулкана. И дежурная смена Усть-Камчатского филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» изучила маршрут к сейсмостанции Апахончич.

6 октября, днем для поиска свердловского альпиниста на Ключевской вулкан выдвинулся личный состав спасателей отряда КГКУ «ЦОД».

7 октября - спасатели начали восхождение на Ключевской вулкан. Они должны достигнуть отметки 4000 метров, где разминулись мужчины, и пойти вниз по предполагаемому маршруту пропавшего альпиниста. С учетом акклиматизации , которая на каждом этапе подъема должна занимать не менее 48 часов, добираться до необходимой высоты спасатели будут несколько дней. Усложняют ситуацию погодные условия. В данный момент склоны вулкана покрыты снегом толщиной более метра, что усложняет прохождение территории спасателями. Сейчас поиски пропавшего альпиниста продолжаются.

Усложняют ситуацию погодные условия. Фото: официальная страница КГКУ ЦОД в Instagram

- Шансов мало, - вынуждены признать спасатели поискового отряда КГКУ «ЦОД». - Глубина снега - метры. Поэтому выполним свой долг и вернемся. Ключевской это не Эльбрус. Это сложнее намного. И севернее и выше. Можно прибавить к высоте любого вулкана 3000 метров. Приезжая на Ключевской вы столкнетесь с множеством опасностей. Поэтому неподготовленным туристам лучше туда вообще не соваться.

Следственное управление СКР по Камчатскому краю проверяет обстоятельства по факту исчезновения туриста из Екатеринбурга.

СПРАВКА «КП»

Вулкан Ключевская сопка является самым высоким действующим вулканом Евразии, самой высокой точкой Камчатки. Его высота - 4785 метров. По словам спасателя Игоря Сестерова, восхождение на вулкан в любое время года связано с риском для жизни. Не только потому что вулкан действующий, но из-за того что там очень серьезный перепад высот. Не редки случаи, когда у альпинистов происходил отек мозга. С начала года на Ключевской сопке произошли уже три трагических случая, когда альпинисты погибли, пытаясь взобраться на его вершину.