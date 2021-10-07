Депутаты гордумы подвели итоги работы медицинской фракции

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

По словам главы медицинской фракции Екатеринбургской городской думы Алексея Вихарева, было приобретено медицинское оборудование и транспорт для больниц Екатеринбурга на 8 миллионов рублей. Медучреждения получили автомобиль Лада Ларгус (23-я больница), машина скорой помощи (паллиативный центр), паровой стерилизатор и диагностический комплекс (14-я больница).

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

В период пандемии не обошлось и без закупки оборудования для борьбы с коронавирусом: пульсоксиметров, ингаляторов, тонометров, бактерицидных облучателей, ингаляторов, спирографов, индикаторов внутриглазного давления, холодильников для хранения и транспортировки вакцины и многого другого.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

Также депутаты помогли с благоустройством, вывозили мусор, устанавливали скамейки, привлекали волонтёров к работе в больницах, чтоб облегчить нагрузку на врачей. Было принято решение и о выплате доплаты медикам за внеурочную работу на выездной вакцинации.

Второе направление работы медицинской фракции - организация выездной вакцинации во дворах.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

- Мы первые в стране выступили с этой идеей, и она оказалась очень востребованной. Многие другие города страны переняли наш опыт, - говорит Алексей Вихарев, депутат городской думы Екатеринбурга, глава медфракции. - Более 10 000 человек поставили прививки в Екатеринбурге, а к концу года мы должны выйти на цифру 20 000.

- Мы никого не заставляем и не агитируем. Я сам противник обязательной вакцинации, - утверждает Вихарев. - Но общаемся с врачами и видим реальную картину. Только 10% вакцинированных попадает в реанимацию, а шансы выжить у привитых в 13 раз больше. Эти цифры - лучший аргумент от сомнений.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

Медицинская фракция работает в гордуме всего семь месяцев, но уже успела зарекомендовать себя настоящими делами. В ближайших планах депутатов - приглашение в состав фракции депутатов Заксобрания Свердловской области, избранных от Екатеринбурга, чтоб тоже помогали, проведение выездных заседаний фракции в больницах, закупка нового медицинского оборудования и техники, продолжение дворовой вакцинации для желающих.