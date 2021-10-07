На форуме 100+ TechnoBuild представили уникальный жилой комплекс, из которого можно вообще не выходить на улицу

Об одной из самых ярких новинок – создании экосистемы в жилом комплексе – рассказал генеральный директор «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Несколько дней представители строительной отрасли показывали, как в будущем изменятся города. Об одной из самых ярких новинок – создании экосистемы в жилом комплексе – рассказал генеральный директор «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер. Это новый современный стандарт жилой недвижимости, за который компанию даже признали девелопером года на федеральном конкурсе «Urban Awards - 2021».

- Для нас это престижно вдвойне, потому что награду присудили не члены жюри, а наши конкуренты, - рассказывает Владимир Городенкер. - Премия проходила в Санкт-Петербурге, и на ней присутствовало около 200 девелоперских компаний со всей страны, за исключением Москвы.

Жилая экосистема уже внедряется в ЖК «Парк Столиц», который «Атлас Девелопмент» возводит в Екатеринбурге. Он будет состоять из десяти домов, объединенных единым двухэтажным стилобатом.

- Каждый житель может, не выходя на улицу, по галерее второго этажа пройти пешком в любую инфраструктуру и воспользоваться практически всем сервисом, - отмечает Владимир Городенкер.

Например, можно отвести малышей в муниципальный детский сад, сходить в один из пяти магазинов, заглянуть в кофейню или ресторан, посетить фитнесс-зал, салон красоты и даже бассейн – в нем шесть дорожек длиной 25 метров.

Генеральный директор «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все это называется жилая экосистема, потому что резидент может пользоваться всем этим, не выходя на улицу, - объясняет Владимир Городенкер. - 90% всего необходимого человеку сервиса здесь есть. И работа в том числе – у нас будут и коворкинги, и офисы. Люди могут жить в доме и снять здесь же офис.

Предусмотрен экосистемой и большой двор площадью больше 20 тысяч квадратных метров. Тут есть, например, зоны для детей с 200-метровым ручейком, по которому можно пускать кораблики. Есть и беговая дорожка на 500 метров и неглубокий бассейн.

- В жилом комплексе будет более 2000 квартир и порядка 1000 подземных парковочных мест, - отмечает генеральный директор «Атлас Девелопмент». – Отдельный блок мы выделили под развитие детей – это всевозможные секции и классы с упором на математику и английский язык. Будет открыта кибершкола. Уже в первой очереди ЖК «Парк Столиц» у нас будет открыта большая медицинская клиника, в которой можно делать даже операции, не покидая жилой дом.

Представители «Атлас Девелопмент» рассказали на форуме 100+ TechnoBuild и о логопарке «Кольцовский». Во время строительства выяснилось, что он попал в неожиданно увеличившуюся санитарную зону одной из воинских частей.

- Военные сделали зону вокруг своего объекта четырехкилометровой, хотя по законодательству в границах города они имеют право сделать это только в границах своего забора, - объясняет Владимир Городенкер. - Нас, к счастью, нас это никак не ограничивает, потому что военные нам подписывают необходимые согласовательные документы и Минстрой выдает разрешение на строительство. Сами военные признают, что они не против уменьшения санитарной зоны. Надеемся, что в суде мы докажем свою правовую позицию.