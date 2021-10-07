Владимир Якушев: «В УрФО – наименьший дефицит кадров на стройке по стране»

Владимир Якушев отметил, что на сегодняшний день остро стоит вопрос неформальной занятости в строительной сфере Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Екатеринбурге с 5 по 7 октября 2021 года в МВЦ «Екатеринбург Экспо» проходит международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. На ежегодное мероприятие съехались строители и архитекторы России и других стран. Всего в столице Среднего Урала собрались более 500 ведущих экспертов в сфере транспорта, экологии и городского планирования. Посетил форум и полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

- Этот форум касается не только Уральского федерального округа, но и в целом всей строительной отрасли. Тематика, которая здесь обсуждается, очень широка. Это и вопросы цифровизации строительной отрасли, и применение биотехнологий, и вопросы технического регулирования. Например, в нормативно-технических документах, по которым сегодня непосредственно строятся здания, очень много белых пятен и это все требует обсуждения, - объясняет в разговоре с «КП»-Екатеринбург Владимир Якушев. – Кроме того, согласно Указу президента, мы должны будем построить 120 миллионов квадратных метров жилья к 2030 году. Это определенный вызов в условиях пандемии. Но эта цифра взялась не просто так. Есть математический расчет, который четко показывает, что то жилье, которое сегодня есть на территории Российской Федерации, требует определенной модернизации. Плюс, у нас достаточно большой объем аварийного и ветхого жилья, из которого надо переселять людей. Для решения этой задачи мы и выходим на эту цифру к 2030 году.

Владимир Якушев: Человек, работающий на стройке, должен обладать достаточно обширными знаниями, далеко выходящими за те пределы, которые были 10-15 лет назад Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Кроме того, Владимир Якушев отметил, что на сегодняшний день остро стоит вопрос неформальной занятости в строительной сфере. Сегодня Минтруд разработал дорожную карту, в рамках которой должны быть внесены изменения в федеральной законодательство, чтобы все четко понимали определение «неформальной или теневой занятости», а также инструменты, которые позволят с ней бороться.

– Что касается кадров в строительной отрасли, то по УрФО дефицит кадров по сравнению с другими федеральными округами наименьший, - добавил полномочный представитель президента в УрФО. – Но, когда говорят, что у нас нет проблем, это, конечно, неправда. Проблемы есть, потому что сегодня и инженерная школа требует выхода на совершенно иные горизонты. Требует серьезных изменений и подготовка специалистов рабочих специальностей, потому что сегодня очень трудно провести грань между рабочими и инженерами. Человек, работающий на стройке, должен обладать достаточно обширными знаниями, далеко выходящими за те пределы, которые были 10-15 лет назад.