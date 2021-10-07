Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 октября 2021 года

158 из зараженных – жители Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус нашли у 539 жителей Свердловской области. Это антирекорд для региона. При этом 158 из зараженных – жители Екатеринбурга, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Верхней Синячихи, Ревды, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Карпинска, Нижнего Тагила, Ревды, Первоуральска, Североуральска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

За все время пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 142 666 человек. Из них 131 291 уральцу удалось полностью вылечиться от инфекции. За прошедшие сутки из больниц выписали 478 человек, у которых был COVID-19.

Врачи оценивают состояние как тяжелое у 839 уральцев. Из них 510 человек находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 411 – на аппаратах ИВЛ. Состояние средней тяжести наблюдается у 6 097 жителя региона.

Также за сутки от коронавируса умерли 45 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 593 человека.