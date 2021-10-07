Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом» научит, как поступить в зарубежный вуз своей мечты

Фото предоставлено пресс-службой Екатеринбургского центра «Обучение за рубежом»

Получить современное образование, востребованное на рынке труда, хотят все без исключения. В мире глобализации экономики, международный диплом, который признается во многих странах, дает возможность устроиться на работу как в своей стране (и зачастую иметь преимущество перед другими соискателями), так и за ее пределами. Зарубежное образование отличается практической направленностью и оно четко спрофилировано на нужды работодателей. Опыт совместной учебы со студентами из других стран ведет к пониманию особенностей чужого мышления, привносит широту восприятия, обеспечивает лучший контакт с иностранными партнерами в будущем.

Презентации «Высшее образование за рубежом. Подготовка в вуз»

Германия / Primus Fremdsprachen

12 октября 2021 г. (вторник) / 18:00 / On-Line

Коротко о главном:

- Бесплатное образование в государственных вузах на немецком и английском языках.

- Отсутствие вступительных экзаменов.

- Возможность официально работать во время учебы.

- Для выпускников: возможность трудоустройства и получения ВНЖ (дополнительный период для поиска работы – 1 год).

Фото предоставлено пресс-службой Екатеринбургского центра «Обучение за рубежом»

Канада / Braemar College

13 октября 2021 г. (среда) / 18:00 / On-Line

Коротко о главном:

- Стоимость обучения и проживания значительно ниже, чем в Великобритании и США.

- Отсутствие вступительных экзаменов.

- Возможность официально работать во время учебы.

- По версии United Nations, последние 20 лет Канада неизменно является одной из лучших для проживания стран мира.

- Для выпускников: возможность трудоустройства и получения ВНЖ (дополнительный период для поиска работы – 1,5-3 года).

Фото предоставлено пресс-службой Екатеринбургского центра «Обучение за рубежом»

Австрия / Uni-Vienna

14 октября 2021 г. (четверг) / 18:00 / On-Line

Коротко о главном:

- Cтоимость обучения в государственных вузах на немецком языке в среднем составляет 750 евро / семестр.

- Поступление на программы бакалавриата сразу после окончания школы.

- Отсутствие вступительных экзаменов.

- Возможность поступления в университет с невысоким уровнем немецкого языка (на подготовительный курс).

- Возможность официально работать во время учебы.

- Для выпускников: возможность трудоустройства и получения ВНЖ (дополнительный период для поиска работы– 1 год).

Фото предоставлено пресс-службой Екатеринбургского центра «Обучение за рубежом»

Чехия / государственный университет им. Яна Пуркине

15 октября 2021 г. (пятница) /18:00 / Живая встреча (Атриум Палас Отель / г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44)

Коротко о главном:

- Обучение в государственных ВУЗах и школах на чешском языке бесплатно, а в частных - не превышает стоимости обучения в российских университетах.

- Освоение чешского языка для русскоязычных студентов не составляет труда, так как оба языка входят в одну славянскую группу.

- Либеральная процедура зачисления в вузы. В некоторых вузах на отдельные специальности нет вступительных экзаменов.

- На сегодняшний день в чешских вузах учится около 1,7 % россиян от общего количества студентов в Чехии (Украина – 0,8 %, Беларусь – 0,2%).

- Возможность официально работать во время учебы.

Невысокая стоимость проживания.

- Для выпускников: возможность трудоустройства и получения ВНЖ (дополнительный период для поиска работы– 1 год).

Подробная информация и регистрация на презентации на сайте организатора мероприятия.

Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом»

г. Екатеринбург, ЦМТЕ, ул. Куйбышева, 44д, офис 806

Тел. (343) 3-808-444, www.edu-abroad.su