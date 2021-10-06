Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 октября 2021 года

Врачи оценивают состояние как тяжелое у 812 уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 531 жителя Свердловской области. Из них 78 человек проживают в Екатеринбурге, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Верхней Синячихи, Ревды, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Карпинска, Нижнего Тагила, Ревды, Первоуральска, Североуральска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

За все время пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 142 127 человек. Из них 130 813 уральцам удалось полностью вылечиться от инфекции. За прошедшие сутки из больниц выписали 473 человека, у которых был COVID-19.

Врачи оценивают состояние как тяжелое у 812 уральцев. Из них 487 человека находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 393 – на аппаратах ИВЛ. Состояние средней тяжести наблюдается у 6 031 жителя региона.

Также за сутки от коронавируса умер 46 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 548 человека.