От Европы до Австралии: В екатеринбургской Яндекс.Лавке появились готовые блюда со всего мира

В Екатеринбурге в Яндекс.Лавке появилась готовая еда, популярная в разных частях света. Ее можно попробовать новом разделе «Вокруг света», в котором собрано больше 50 блюд, популярных в разных странах. Не уезжая за границу, можно побаловать себя экзотическим тайским супом Том Кха, австралийскими панкейками с беконом или итальянской лазаньей.

Чтобы удобнее было ориентироваться, сервис сделал разбивку по категориям: Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия.

- Часть блюд можно было заказать в Лавке и раньше, а некоторые мы специально создали для нового раздела. Например, онигири и боулы для любителей азиатской кухни, вупи пай - для тех, кто предпочитает американскую кухню, - уточнили в Яндекс.Лавке.

Также сервис проводит конкурс: участники, заказывая угощения разных частей света, могут выиграть путешествие по Карибскому морю с командой профессионалов. Чтобы принять участие, нужно заказать блюдо из раздела «Вокруг света» и зарегистрироваться на специальной странице, на которой будут открываться части света, соответствующие заказанной еде.

Призы разыграют среди пользователей, открывших все пять разделов. Кроме путешествия, можно выиграть Яндекс.Станции, подписку на Плюс и промокоды для заказов в Лавке. Конкурс продлится до 21 октября.