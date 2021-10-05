Ветераны ММСК приняли участие в спортивно-творческом марафоне «Территория Life»

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Ветераны Медногорского МСК (предприятие металлургического комплекса УГМК) отметили День пожилого человека на спортивных площадках загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка».

Сорок активистов ветеранской организации ММСК получили приглашение от коллектива градообразующего предприятия принять участие в спортивно-творческом марафоне «Территория Life» или «Территория жизни», который был организован культработниками городского Дома культуры «Юбилейный». Основной замысел отдыха на свежем воздухе – движение в игре. Ветераны разделились на 5 команд по 8 человек. Капитаны получили маршрутные листы с шестью остановками, где участникам предлагались различные игры и задания на командообразование (тимбилдинг).

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

- Коллективистский дух, который присущ ветеранам со времен работы на металлургическом предприятии, проявился и в этом шуточном спортивном марафоне. Взаимовыручка, чувство юмора, соревновательный азарт – эти качества помогали пожилым людям сбросить годик другой и обрести уверенность в активном движении, - рассказывает начальник отдела социального развития ММСК Татьяна Дручинина.

Отметим, что социальная поддержка ветеранов является важным направлением в деятельности комбината. Сегодня в рядах ветеранской организации градообразующего предприятия порядка полутора тысяч пожилых людей. Среди них участники войны и труженики тыла, обладатели заслуженных правительственных наград и званий. С вхождением ММСК в состав УГМК забота о ветеранах приняла системный характер. Было создано добровольное общественное объединение, повседневную работу которого координирует совет численностью 18 человек.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

- Это активные люди, имеющие богатый жизненный и профессиональный опыт. У каждого члена совета свое направление работы, распределенное по названиям цехов комбината. Например, в списке бывших работников медеплавильного цеха насчитывается более 300 человек. Ведется постановка на учет вновь прибывающих членов организации, контролируется исполнение намеченных планов по оказанию необходимой помощи пожилым людям, - рассказывает председатель совета ветеранов ММСК Татьяна Ануфриева.

- Ветераны комбината живо интересуются достижениями коллектива металлургов. Для них организуются ознакомительные экскурсии, они могут увидеть вновь построенные производственные объекты, поговорить с работниками основных цехов и поделиться воспоминаниями о былых трудовых буднях, - говорит заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам ММСК Татьяна Веденеева.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Для осуществления своей деятельности ветеранская организация ежегодно получает от предприятия необходимые средства. В смете расходов предусмотрена материальная поддержка пожилым людям, финансирование оздоровительных мероприятий в здравнице комбината – профилактории «Металлург» и загородном лагере «Лесная сказка». В практике членов совета посещение на дому тяжелобольных и приобретение лекарств, вручение подарков юбилярам и другие акции с участием молодежной и профсоюзной организации ММСК.

- За вашими плечами большая жизнь. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Особое уважение к вам вызывает активное участие в общественной жизни города, неравнодушное отношение к происходящим событиям на комбинате, - сказал генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков на встрече с ветеранами предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Опираясь на богатый опыт и участие ветеранов в развитии медно-серного комбината и города, продвигается важная составляющая кадровой политики - преемственность поколений, что очень важно для формирования целостного восприятия ММСК, как градообразующего предприятия, на счету которого более 70% построенного жилого фонда и объектов социальной сферы муниципального образования. Добавим, что только за последние четыре года комбинат вложил в ремонт городской поликлиники и детской школы искусств, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, открытие спортивных залов самбо и тяжелой атлетики порядка 400 млн рублей. На очереди строительство крытого плавательного бассейна. Комбинат активно участвует в реализации программы «Комфортная городская среда», поддерживает учреждения социальной сферы и коммунального хозяйства.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Помимо Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ПАО «Гайский ГОК», (Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике, ООО «Оренбургский радиатор» (Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции.