Главврач ковидной больницы, который вел честную статистику, раскритиковал организаторов форума 100+

Организаторы утверждают, что на форуме соблюдается масочный режим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач екатеринбургской больницы № 24 Алексей Малинкин, который вел честную статистику по коронавирусу, раскритиковал организаторов форума 100+. Мероприятие традиционно проходит в ЭКСПО-центре. При входе в павильон скопилась огромная очередь, где просто физически многие не могли соблюдать безопасную дистанцию.

- Борьба с ковидом у нас в области. Строительная выставка в ЭКСПО. Ждут 15000 посетителей. На выставке ждут посетителей, а в больнице ждут больных. Только мест нет, - написал Малинкин в своем Instagram.

Организаторы форума отмечают, что соблюдение масочного режима обязательно при посещении ЭКСПО. Программа мероприятий рассчитана на три дня с 5 по 7 октября.

- Вход на мероприятия 100+ разрешен только в маске. Если вы забыли маску, на входе ее выдадут бесплатно. Также маску и перчатки можно получить на стойке регистрации и информационных стойках. Количество мест в залах деловой программы ограничено в соответствии с эпидемиологическими требованиями, - говорится на сайте форума.

Напомним, что в скором времени в Свердловской области появятся зоны COVID free, куда будут пускать только при наличии qr-кодов. Кроме этого в регионе действует обязательная вакцинация для работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 4 октября 2021 года, количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале составляет 141 070. Число смертей достигло 6 461.