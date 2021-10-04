Леонид Агутин возможно будет закрывать фестиваль, исполнив на рассвете песню «Луч солнца золотого».

Уральская ночь музыки в Екатеринбурге в этом году все-таки состоится. Ежегодное музыкальное мероприятие, которое превращает весь центр города в гигантскую концертную площадку, изначально хотели провести 25 июня. Но третья волна коронавируса помешала этим планам – ее отменили.

А в минувшую пятницу губернатор Свердловской области объявил, что фестиваль пройдет 22 октября. В ближайший четверг уже состоится первое заседание оргкомитета, на котором организаторы Ural Music Night вместе со специалистами Роспотребнадзора будут обсуждать детали, как снизить риск распространения коронавируса на площадках масштабного фестиваля. Уже известно, что гуляний и концертных площадок на улице не будет. Этого требует COVID-free формат.

- Концерты будут проходить в закрытых помещениях. Вход в них будет бесплатный, но не свободный. У посетителей будут проверять прививочные сертификаты, либо QR-коды. Также мы планируем сделать специальные рист-бэнды, браслеты. Их будут выдавать в прививочных пунктах, - объясняет Евгений Горенбург, директор фестиваля Ural Music Night. – Медотвод и результаты ПЦР-тестирования тоже будут приниматься.

Фестиваль всегда проходил на уличных площадках. Но в этот раз из-за коронавируса он состоится в закрытых помещениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего закрытых концертных площадок в городе будет примерно 70. Среди них самые большие это КРК Уралец, Дворец игровых видов спорта, ККТ Космос, Дворец молодежи. Как и раньше, посетители фестиваля смогут спокойно переходить с одной площадки на другую.

- Чтобы там не выстраивались очереди на входе, прошу всех заранее получить рист-бэнды и быстро показывать их при посещении площадки, - добавил Горенбург.

Точный состав музыкальных групп, которые будут участвовать в фестивале, еще не известен. У многих музыкантов, кто собирался приехать в июне, 22 октября может быть занято. Поэтому сейчас организаторы созваниваются со всеми участниками, получают от них подтверждение.

- Из подтвержденных на сегодня артистов это Billy's Band, Клава Кока. К 35-летию Свердловского рок-клуба выступит Вадим Самойлов. Будет Татьяна Овсиенко, будет музыка народов России, - рассказывает Евгений Горенбург.

Ожидается около 500 музыкальных исполнителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На каждой площадке выступит не меньше семи исполнителей. То есть всего на фестиваль ждут около 500 участников. Заполнены концертные залы будут на 75%. Традиционно Ural Music Night идет всю ночь и заканчивается с рассветом, когда на уличной площадки зрители и музыканты с первыми лучами солнца начинают петь «Луч солнца золотого». Организаторы уверяют, что эта традиция сохранится, но встречать рассвет будем в этот раз не на улице, а в закрытом помещении.

- Мы обязательно споем на рассвете. Если повезет, петь будет Леонид Агутин. Пока не знаем, свободна ли дата у него. Когда узнаем, будем принимать с ним решение, где ему будет приятнее спеть – в КРК Уралец или в Ельцин Центре, - добавил Горенбург.

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