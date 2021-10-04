Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 4 октября 2021 года

За сутки от коронавируса умерли 43 свердловчанина Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус в Свердловской области нашли у 534 человек. Из них 117 – это жители Екатеринбурга, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Верхней Синячихи, Ревды, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Карпинска, Нижнего Тагила, Ревды, Первоуральска, Североуральска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

За все время пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 141 070 человек. Из них 129 879 людям удалось полностью вылечиться от инфекции. За прошедшие сутки из больниц выписали 441 человека, у которого был COVID-19.

Врачи оценивают состояние как тяжелое у 739 уральцев. Из них 454 человек находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 351 – на аппаратах ИВЛ. Состояние средней тяжести наблюдается у 5 634 жителей региона.

Также за сутки от коронавируса погибло 43 человека. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 461 человек.

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