УГМК-застройщик показал, как будут выглядеть старинные дома в центре Екатеринбурга

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Компания «УГМК-Застройщик» планирует реконструировать и адаптировать под современное использование объекты культурного наследия, находящиеся на участке девелопера в центральной части Екатеринбурга. Речь идет о «Доме Башуровой», который в настоящее время разрушен на 95%, располагающемся по адресу ул. Хохрякова, 68, а также «Доме Медведева» на Хохрякова, 64.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

«Дом Башуровой» построен в 1900 году. По данным городского справочника 1889 года, владелицей была мещанка Башурова Дарья Федоровна. На территории ее усадьбы находился полукаменный двухэтажный дом, два флигеля, службы и баня. В 90-е года здание стало заброшенным и полностью разрушилось, в настоящий момент частично остались только кирпичные стены 1 этажа.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

«Дом Медведева» построен в конце 19 века и первоначально принадлежал екатеринбургскому мещанину Медведеву Максиму Ферапонтовичу, который занимался мелкой торговлей. По данным городского справочника 1889 года, здесь располагался деревянный одноэтажный дом, флигель, службы и баня, а также мелочная лавка. В настоящее время сохранился только деревянный одноэтажный дом, который с 2000-х годов заброшен.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

«Что касается «Дома Башуровой», то мы планируем восстановить данный памятник в первоначальный вид, выполнить подведение всех сетей и благоустройство прилегающей территории. Здесь может быть размещен образовательный центр, ресторан или галерея. Если говорить о «Доме Медведева», то этот объект также будет полностью отреставрирован. Речь идет о замене кровли, окон, дверей, качественном ремонте, подведении всех сетей и благоустройстве прилегающей территории. О функциональном назначении этого объекта недвижимости пока говорить рано, поскольку сам факт деревянного домостроения накладывает определенные ограничения. Тем не менее, мы считаем, что здесь может расположиться музей, небольшой магазин в формате «у дома» или управляющая компания будущего жилого дома. У нас есть опыт и ресурсы, чтобы реализовать намеченные планы - достаточно посмотреть на здания Симановской мельницы и лаборатории в «Макаровском квартале» - проекты, которые были признаны успешными не только профессиональным сообществом, но и горожанами», - рассказал генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Как отмечают в компании, отдельное внимание будет уделено объекту культурного наследия по адресу Хохрякова 62, «Дому, где жил художник Слюсарев». Сам дом находится в плачевном состоянии - ржавая дырявая кровля, за деревянными стенами никто не следит, они гниют и уходят под землю. Несмотря на то, что объект недвижимости не принадлежит девелоперу, но располагается в непосредственной близости от стройки, здесь разработаны все проекты зон охраны и проект «Обеспечения сохранности ОКН», за этим зданием также будет осуществляться геотехнический мониторинг.