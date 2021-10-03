В аварии с грузовиком на Серовском тракте погиб трехлетний мальчик

Маму и папу погибшего ребенка с травмами доставили в больницу Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали подробности страшной аварии на Серовском тракте, в которой сегодня днем, 3 октября, легковушка загорелась после столкновения с грузовиком. По данным госавтоинспекторов, на Renault Logan ехала семья. Они возвращались c дачи. Трехлетний мальчик - пассажир легковушки погиб.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Logan, мужчина 1982 года рождения, двигаясь со стороны Верхней Пышмы в направлении Екатеринбурга, допустил заднее столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Камаз», после чего легковой автомобиль воспламенился, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Вспыхнувшую после столкновения с грузовиком машину потушили очевидцы. Папа погибшего мальчика и мама госпитализированы в 23 ЦГБ Екатеринбурга. У отца ребенка, который был за рулем машины, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану руки, у женщины - открытый перелом ноги. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

По данным ГИБДД, водитель иномарки - житель Екатеринбурга, имеет стаж вождения 14 лет. Известно, что взрослые были пристегнуты ремнями, ребенок находился сзади в детском кресле и также был зафиксирован ремнем безопасности.

- На месте ДТП сотрудниками ГИБДД и следственно-оперативной группой проводятся процессуальные действия, опрашиваются участники и очевидцы происшествия. По факту аварии органы внутренних дел проводят проверку, в ходе которой будут проведены экспертизы и принято мотивированное решение, - добавили в ГИБДД Екатеринбурга.

Кто из водителей виноват в смертельной аварии установят в ходе следствия.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, не отвлекаться от управления автомобилем и не допускать нарушений ПДД. При перевозке детей необходимо пересмотреть манеру вождения и двигаться с особой предусмотрительностью на пониженной скорости, выдерживать безопасную дистанцию до двигающихся впереди автомобилей и боковой интервал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП с грузовиками на Пермском тракте погиб один человек, другой находится в коме. «КАМАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в Scania (подробнее)

На Урале в ДТП пострадали шесть человек, включая трех детей. Инцидент произошел на 112 километре Тюменского тракта (подробнее)