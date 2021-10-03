На Серовском тракте легковушка столкнулась с грузовиком

В легковом автомобиле ехали три человека Фото: читатель "КП"
На Серовском тракте днем, 3 октября, легковушка столкнулась с грузовиком и загорелась. Как сообщается в группе ВКонтакте «Екатеринбург-Серов (Online)», в аварии есть пострадавшие.
- Девушка лежит в крови на обочине, ей оказывают помощь, - рассказали очевидцы.
В легковой машине находились три человека, в том числе ребенок. Ребенка без сознания передали медикам скорой помощи.
В ДТП есть пострадавшие Фото: группа ВКонтакте «Екатеринбург-Серов (Online)»
Водителя с черепно-мозговой травмой, резаными ранами и ушибами и женщину-пассажира, травмы которой пока не известны, госпитализировали в больницу.
На месте аварии работают медики скорой и инспекторы ДПС. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу обещали рассказать обстоятельства аварии позже.
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