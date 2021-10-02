Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 октября 2021 года

За все время пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 140 001 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области за минувшие сутки коронавирус нашли у 539 человек. Из них 128 живут в столице Урала. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.
Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Верхней Синячихи, Ревды, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Карпинска, Нижнего Тагила, Ревды, Первоуральска, Североуральска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.
За все время пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 140 001 человек. Из них 128 982 людям удалось полностью вылечиться от инфекции. За прошедшие сутки из больниц выписали 485 человек, у которых был COVID-19.
Врачи оценивают состояние как тяжелое у 703 уральцев. Из них 449 человек находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 339 – на аппаратах ИВЛ. Состояние средней тяжести наблюдается у 5 278 жителей региона.
Также за сутки от коронавируса погибло 42 человека. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 372 человека.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка