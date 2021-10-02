Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 октября 2021 года

За все время пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 140 001 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за минувшие сутки коронавирус нашли у 539 человек. Из них 128 живут в столице Урала. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Верхней Синячихи, Ревды, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Карпинска, Нижнего Тагила, Ревды, Первоуральска, Североуральска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

За все время пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 140 001 человек. Из них 128 982 людям удалось полностью вылечиться от инфекции. За прошедшие сутки из больниц выписали 485 человек, у которых был COVID-19.

Врачи оценивают состояние как тяжелое у 703 уральцев. Из них 449 человек находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 339 – на аппаратах ИВЛ. Состояние средней тяжести наблюдается у 5 278 жителей региона.

Также за сутки от коронавируса погибло 42 человека. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 372 человека.

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