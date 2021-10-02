Ветер в районе Ключевского вулкана достигает 70 километров в час или около 20 метров в секунду. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Альпинист из Екатеринбурга пропал во время метели на Ключевском вулкане на Камчатке. Об этом сообщает следственный комитет по Камчатскому краю.

- По предварительным данным, двое туристов из Екатеринбурга, 32 и 36 лет, в период с 26 по 27 сентября начали восхождение на вулкан Ключевская сопка Камчатского края, но из-за ухудшившихся погодных условий приостановили восхождение, после чего разделились, – говорится в сообщении.

36-летний мужчина 1 октября добрался до домика на высоте 2 600 метров, где должны были заночевать альпинисты. Однако он не нашел там своего товарища. Местонахождение 32-летнего туриста остается неизвестным.

«КП Хабаровск» сообщает, что двое екатеринбуржцев хотели подняться на вершину Ключевского вулкана, высотка которого достигает 4 800 метров. Он начали восхождение 27 сентября 2021 года. Часть пути прошла хорошо. Однако на высоте в 4 000 метров погода испортилась. Ветер усилился, и поднялась сильная метель.

Чтобы переждать бушующую стихию, альпинисты выкопали в снегу убежище. Спустя какое-то время друзья решили разделиться. Один из альпинистов спустился в сторону домика на высоту 2 600 метров, а второй пошел обходить вершину и должен был спуститься на перевал на высоту 3 300 метров. Туристы планировали встретиться в домике, но один из них туда не добрался.

На помощь альпинистам из Екатеринбурга вышла группа спасателей из трех человек. 1 октября в домике они нашли звонившего 36-летнего туриста. Он находился в удовлетворительном состоянии. 2 октября его должны привезти в близлежащий поселок Ключи. Второго туриста спасатели еще не нашли. Поиски будут идти до наступления темноты. В ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что из Петропавловска-Камчатского на поиски вылетят сотрудники поисково-спасательного отряда.

В районе Ключевского вулкана до сих пор бушует метель. Ветер достигает 70 километров в час или около 20 метров в секунду. Да температура воздуха составляет -13 … -15 градусов.

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