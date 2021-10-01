«Думала, что все – смерть»: на аэродроме Логиново парашютистка приземлилась на груду металлолома

Во время медкомиссии врач пыталась отговорить Полину Хабибрахманову от прыжка и предлагала перенести его на зиму. Фото: страница девушки в Instagram

Первый прыжок жительницы Екатеринбурга Полины Хабибрахмановой в Логиново закончился не так, как она ожидала. Девушка приземлилась не на аэродроме, а за его территорией. Как раз там, где паркуют самолеты и сваливают ненужный металлом.

ПРЫЖОК НА ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ

- У нас была годовщина свадьбы 19 августа, и я Дамиру подарила сертификат на прыжки с парашютом, одиночные прыжки для него и для меня, - рассказывает девушка в прямом эфире в Instagram.

Полина думала, что муж давно мечтал о таком подарке, но оказалось, что она не угадала.

- То буду, то не буду. А я уже была настроена кинуть себе вызов и его преодолеть, понять, на что я способна, - признается Хабибрахманова.

Когда супруги прошли инструктаж, Дамир еще больше занервничал, а Полина только сильнее захотела почувствовать адреналин. Прыжок запланировали на 19 сентября. С самого начала этого дня все шло не так. Девушке удалось поспать только 2,5 часа. На подъезде к Логиново она вспомнила, что оставила дома документы, и пришлось возвращаться за ними. Позже оказалось, что на аэродроме нет ботинок нужного размера.

Во время медкомиссии врач пыталась отговорить Полину от прыжка и предлагала перенести его на зиму, потому что в это время года меньше возможностей травмироваться. Однако девушка все же решила прыгать.

«ПЕРВОЙ ПРЫГАЕТ САМАЯ СМЕЛАЯ»

- Мы поднимаемся. Инструктор решает, что самый тяжелый прыгает первым. Там было несколько мужчин моего веса, но почему-то меня как самую яркую и ту, которая кричит, что ничего не боится, отправили первой, - вспоминает парашютистка.

Хабибрахманова рассказала, что сделала шаг за борт самолета сама, парашют раскрылся нормально.

- Прыгнула, белая пелена, облака, ничего не видно, везде все белое, даже искры в глазах были белыми. Где-то на половине пути понимаю, что что-то идет не так, меня начинает жестко сносить. Но я вспомнила, что на инструктаже говорили, что первого кидают «пристрелочного». По этому человеку уже определяют курс, куда высаживать остальных, - говорит девушка.

По словам Полины, ее снесло на парковку самолетов за летным полем. При этом она летела спиной.

- Дикий страх, что что-то идет не так. Было очень страшно. У меня было ощущение, что все – смерть, - вспоминает Хабибрахманова.

Девушка приземлилась на металлические баки. На нем она еще сделала кувырок, чтобы «погасить» парашют, как это полагается по технике безопасности. После этого ее протащило по земле еще 10 метров. По словам Полины, она ударилась головой, затылком, копчиком и обеими ногами. Больше всего болела левая голень.

«ЭТО СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

К ней подбежали люди. Девушку унесли с места приземления на носилках, а затем ее на скорой увезли в больницу. Врачи переживали, что у девушки компрессионный перелом позвоночника. Ей сделали рентген шеи, затылка, крестца и в нескольких проекциях рентген ног. Медики сказали Хабибрахмановой, что у нее нет переломов.

- У меня жесткие ушибы мягких тканей голени, крестца, затылка. Больше всего приложилась левой ногой. Больно, не могу ей шевелить, - признается Полина.

В день первого прыжка Хабибрахмановой, 19 сентября, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Было облачно с прояснениями и небольшими осадками. Температура воздуха днем составляла +3 … +8 градусов.

- В тот день я доверилась профессионализму сотрудников аэродрома Логиново. Меня смутил тогда порывистый ветер, большая облачность и пограничная температура +2 градуса. Но где мои личные ощущения и где четкий регламент полетов, - вспоминает девушка.

В Екатеринбургском аэроклубе РОСТО (ДОСААФ) отказались от комментариев. Однако мастер спорта России Александр Косков, который уже много лет работает начальником парашютной и парашютно-дисантной службы аэроклуба, рассказал «КП Екатеринбург», что Хабибрахмановой просто не повезло, и она сгущает краски.

- Ничьей вины нет, просто стечение обстоятельств. Погодные условия чуть-чуть изменились и место приземления парашютиста изменилось. Ей просто не повезло, завернул ветер. Кроме того, если бы она правильно держала позу при приземлении, все у нее было бы хорошо. Ее этому учили, - заявил опытный парашютист.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Полина призналась корреспонденту «КП Екатеринбург», что свой прыжок повторять не собирается. Однако такое решение она приняла не из-за неудачного приземления.

- Прыгать с парашютом я больше не хочу. Погода была максимально облачная, захватывания духа не произошло, так как прыгаешь просто в «молоко». Видимо, мне это не подходит, - заявила девушка.

При этом у Хабибрахмановой есть претензии к аэроклубу.

- Я уже обратилась в полицию по данному происшествию. Так же планирую добиться проверки самого аэродрома Логиново, инструкторского состава и оборудования, - сообщила Полина.

По ее словам, на аэродроме уже не раз осуществляли выброску парашютистов , которые прыгали в первый раз в плохую погоду. Также девушка отметила, что ее заявление об отказе от претензий, забрал аэроклуб. Она заявила, что этот документ был в одном экземпляре.

Ранее «Комсомольская правда» рассказала историю парашютиста Александра Коскова. Его стаж прыжков составляет 34 года. За это время он успел прыгнуть с парашютом с высоты трех километров из летящей вниз машины, со своей любимой собакой, а также с самым большим флагом России весом в 150 килограмм.

А позже Косков отметил свой 6000-й юбилейный прыжок на аэродроме Логиново. Он спрыгнул с высоты 2 700 метров вместе со своей любимой собакой Еврой. Также с ним впервые прыгал корреспондент «КП Екатеринбург».