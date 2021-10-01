В Екатеринбурге суд обязал перинатальный центр выплатить 2 миллиона роженице, потерявшей ребенка

Суд встал на сторону пострадавшей. Фото: предоставлено героиней публикации.

Служители Фемиды вынесли решение по делу жительницы Екатеринбурга, Ксении Носковой, потерявшей ребенка и ставшей инвалидом. В случившемся она обвинила врачей «Екатеринбургского перинатального центра».

В мае 2019 года ее госпитализировали на 22-й неделе беременности. По словам Ксении, из-за осложнений врачи должны были сделать ей кесарево сечение, но вместо этого они решили подождать несколько дней. Вскоре ее состояние ухудшилось – поднялась температура. А компьютерная томография показала, что сердце ребенка перестало биться. Тогда ее отправили на операцию. После нее Ксения узнала, что врачам пришлось удалить у нее репродуктивные органы.

- Мне установлена 1-я группа инвалидности в связи с почечной недостаточностью, также у меня ампутирована матка и левая, и правая маточные трубы, - рассказывала Ксения.

Женщина потребовала от медиков три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд по ее иску длился почти год. Сегодня стало известно решение.

- Суд принял решение о компенсации морального вреда в сумме 1 миллион 700 тысяч рублей. Также ей должны возместить 330 тысяч рублей по утрате заработка, и 50 тысяч по расходам на представителя, плюс 1000 рублей по расходам на нотариуса, - прокомментировала «КП-Екатеринбург» адвокат Ксении.

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