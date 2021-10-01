От доставки еды до триумфа в Токио: Александр Хант снял фильм о звезде Паралимпиады

Из страны восходящего солнца Асташов вернулся с двумя золотыми медалями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Триумфатор Паралимпиады в Токио Михаил Асташов стал первым героем сериала «Россия-Одиссея». В стране восходящего солнца наш соотечественник взял золото в гонке преследования, где установил мировой рекорд, а также стал лучшим в шоссейной гонке с раздельным стартом. Серию под названием «Трек» опубликовал в своем Instagram режиссер Александр Хант.

В 25-минутном фильме показаны тренировки Асташова, рассказывается о его жизни в детском доме для инвалидов.

- Какова же цена триумфа? Тяжелейшие и нескончаемые тренировки, разработка индивидуального снаряжения и работа курьером в «Яндекс.Еде», которая сделала спортсмена знаменитым на всю страну еще до золотых медалей Токио, - написал Александр Хант.

После Паралимпиады Михаил получил Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Михаил Асташов прославился еще до Игр в Токио. Парень без рук и ног работал в службе доставке еды и привлекал к себе внимание, так как передвигался на протезах. Как выяснилось, он пытался собрать деньги на поездку в Японию, но после огласки сбор был закрыт усилиями неравнодушных.

Напомним, что Асташов стал гостем «Вечернего Урганта», где растрогал ведущего.