Студент не смог найти работу в пандемию и стал уличным музыкантом: «В среднем зарабатываю по 5000 в день»

Студент из Екатеринбурга из-за пандемии остался без работы, и чтобы зарабатывать себе на жизнь, рискнул стать уличным музыкантом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга уже успели заметить на Плотинке молодого музыканта, исполняющего на фортепиано песни Федука, Niletto, Басты, Эда Ширана и других современных исполнителей. Зрителей он всегда покоряет сильным голосом, искренностью и профессиональной игрой. Благодаря уличным концертам 23-летний Максим Арсеньев стал набирать популярность в интернете и накопил деньги на запись собственного сольного альбома.

23-летний Максим Арсеньев с самого детства мечтал стать музыкантом. Сейчас он планирует выпускать сольный альбом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Максим Арсеньев родился в поселке Рефтинский. Затем переехал в Екатеринбург и поступил в УрГЭУ-СИНХ. Сейчас он оканчивает 4 курс по специальности релейная защита и автоматизация энергоустановок. Но, как признается сам музыкант, учится он не по своей воле и только для галочки. А реализовать себя хочет именно в музыке.

- Любовь к музыке пришла из семьи, потому что моя бабушка была преподавателем музыки, и отец – музыкант. В пять лет меня отдали в музыкальную школу, а когда я ее закончил, уже начал заниматься своим творчеством, - рассказывает певец.

Максим поет каверы на песни современных российских и зарубежных исполнителей, играет на гитаре и фортепиано. На улицах Екатеринбурга он начал играть в прошлом году, когда у него начались проблемы с деньгами.

- Я только вернулся из армии, тогда как раз случилась пандемия, работы не было, денег, соответственно тоже. Я служил в Питере и видел, что там уличные музыканты довольно хорошо зарабатывают, а у нас эта сфера совсем не развита. Но все же я решился, - вспоминает Максим. – Друг предложил мне взять в рассрочку все музыкальное оборудование, а я, не раздумывая, согласился.

В один из дней музыканту удалось заработать больше 12 000 рублей. Это была самая большая сумма, которую певец заработал в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

На колонку, микрофон и все дополнительное оборудование музыкант потратил около 40 тысяч. Они окупились довольно быстро. Но для этого почти целый месяц Максим выступал на Плотинке по четыре-пять часов в день.

- Сколько ты заработаешь в день, зависит от того, какая на улице погода, выходной или будний день. Но в среднем за день я зарабатываю около 5 000 рублей, - рассказывает певец.

Однажды, выступая на Плотинке в будний день музыканту удалось заработать больше 12 000 рублей. А самая большая сумма у него получилась, когда он играл летом в Петербурге. Тогда Максим за несколько часов заработал почти 20 000 рублей.

Максим признается, что ему никогда не было страшно выступать перед публикой, так как он родился в музыкальной семье. Сейчас музыканта зовут выступать на различные мероприятия и корпоративы, но он все также любит петь на улицах Екатеринбурга.

- Выйти петь на улицы мне совсем не было страшно, так как до этого я пел на концертах в музыкальной школе и других мероприятиях. Мне, наоборот очень нравится, когда вокруг собирается много народу, все поют, кайфуют и мне самому становиться максимально кайфово от этого вайба, - рассказывает певец. - Мне нравится делать людей счастливее – это, наверное, самая основная причина, по которой я все еще выступаю на улицах.

Начинающий артист убежден, что нужно всегда стремиться к своей мечте Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЖДАЛИ ДО ДВУХ ЧАСОВ НОЧИ, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ КАВЕР»

Благодаря уличным выступлениям, Максим стал набирать популярность в Интернете. Осенью прошлого года он участвовал в конкурсе каверов от Федука. Тогда его клип на песню «Краски» набрал более 10 000 просмотров. Удивительно то, что и сам кавер, и клип музыкант вместе со своим другом-видеомонтажером записал и выставил буквально за час в последний день конкурса. Федук оценил голос и подачу исполнителя и написал в комментариях: «Красава биг бой».

- Федука я слушаю с 2013 года. Это тот музыкант, творчество которого мне близко по посылу, по музыке, по жанру. Поэтому я всегда участвую в его конкурсах, - делится музыкант. - На самом деле, я ожидал, что он оценит. Потому что у меня очень мощная поддержка от подписчиков. Все очень активно репостят и пишут комментарии.

- Когда мы записывали это видео, нам с друзьями пришлось ждать до двух часов ночи, чтобы освободилось фортепиано, и на улице было не так громко, - рассказывает певец.Еще одно видео с кавером на песню Федука Максим выставил 25 сентября. На видео музыкант играет на фортепиано на Плотинке и вживую исполняет недавно вышедшую песню «Заново».

Сейчас Максим активно участвует в музыкальных конкурсах, выступает не только на улицах, но и на концертах Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НИКОГДА НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ»

Этим летом Максим Арсеньев начал усиленно заниматься своим творчеством, участвовать в различных кастингах. В том числе пытался попасть в команду российского певца T-killah.

- Всего на кастинг было выслано около 3 000 тысяч анкет, среди них выбрали 20 человек, которых привезли в Москву на дополнительный кастинг. Одним из этих 20 оказался и я. В Москве я смог лично пообщаться с T-killah, но дальше, к сожалению, не прошел, - делится Максим.

Сейчас Максим не только играет и поет на улицах, но и выступает на корпоратиивах и концертах. Правда пока свои песни не исполняет. 14 февраля студента пригласили выступить на праздничной вечеринке в концерт холле «Свобода».

- Свои песни пока не выпускаю, ведь пока ты не популярный артист, их все равно никто не узнает, - уверен Максим. - Пока я ищу себя, ищу свой стиль, свое звучание. Пишу треки по настроению, в любых жанрах, это и рэп, и новая школа, и лирика, и поп-рок.

Но также Максим признается, что уже написал «ту самую» песню, которую уже готов выпустить. Этой осенью певец уезжает в Петербург, где планирует записать свой первый альбом.

- Я убежден, что никогда не нужно сдаваться и опускать руки. Я думаю, у многих музыкантов так бывает, когда ты делаешь-делаешь, стараешься изо всех сил, а ничего в итоге не получается, - делится Максим. - В такие моменты очень хочется все бросить, но это неправильно, надо всегда двигаться дальше, стремиться к чему-то и тогда у тебя обязательно все получится.

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