Общее число смертей достигло 6 290. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Свердловской области выявили 526 новых случая COVID-19. Из них 173 – жители Екатеринбурга. Общее количество зафиксированных случаев достигло 138 929.

Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Полевского, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Туринского и Шалинского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Кушвы, Невьянска, Пышминского городского округа, Ревды, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Ивделя, Ирбита Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Ачитского городских округов, Горноуральского городского округа, Карпинска, Красноуфимска, Режа, Рефтинского городского округа и Красноуфимского района

На Среднем Урале новый антирекорд смертности – 43 случая за сутки. . Общее число случаев – 6 290.

Напомним, что по данным заместителя губернатора Павла Крекова, в региона снизились темпы вакцинации.