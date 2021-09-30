Медногорские металлурги выпустили в сельский водоем пять тысяч мальков и очистили берега

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Медногорский МСК (предприятие металлургического комплекса УГМК) в рамках экологической акции, направленной на воспроизводство обитателей водоемов, выпустил в пруд у села Сара Кувандыкского района более пяти тысяч мальков карпа, толстолоба и белого амура. Мальки были выращены в хозяйстве одного из крупнейших поставщиков водных биоресурсов в Троицком районе Челябинской области. Путь из соседнего с Оренбуржьем региона протяженностью около 500 километров спецмашина, оборудованная емкостью для перевоза живых мальков, преодолела за 8 часов. Лишь поздно вечером рыбки были выпущены в пруд.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

- Зарыблением Саринского водоема мы занимаемся с 2009 года. Для этого комбинат инициировал создание некоммерческого партнерства «Металлург», членами которого являются любители-рыболовы из числа работников ММСК. С того времени пруд стал любимым местом отдыха жителей Медногорска и близлежащих населенных пунктов, - рассказал директор некоммерческого партнерства старший мастер участка пылеулавливания и газоочистки медеплавильного цеха Сергей Опарин.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Отметим, что традиционные акции по зарыблению пруда сопровождаются уборкой и вывозом мусора с его берегов.

- Наше мероприятие проходило под девизом «Очищая берега, мы сохраняем воду чистой и помогаем обитателям водоемов». Мы с пользой провели время, работа принесла нам удовлетворение, так как хочется видеть окрестности населенных пунктов чистыми и ухоженными, - говорит начальник отдела охраны окружающей среды комбината Елена Засыпова.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

- Можно сказать, что у членов некоммерческого партнерства появилось неподдельное чувство ответственности за территорию с неповторимой флорой и фауной, ведь Саринский водоем, по сути, природное сообщество степного Оренбуржья, которое надо беречь. Этого принципа придерживается градообразующее предприятие Медногорска, ежегодно вкладывая средства в сохранность и воспроизводство биоресурсов водоема, - отметил генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков.

Добавим, что в 2021 году ММСК на охрану водных ресурсов запланировал выделение 3,2 млн рублей. В целом затраты текущего года на природоохранные мероприятия, составят порядка 550 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Помимо Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ПАО «Гайский ГОК», (Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике, ООО «Оренбургский радиатор» (Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции.