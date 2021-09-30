Фото: скрин с видео программы "Вечерний Ургант"/Первый канал

Михаил Асташов прославился еще до Паралимпиады в Токио. Парня без рук и без ног сняли очевидцы на камеры мобильного еще в феврале прошлого года. Парень работал в службе доставке еды и естественно привлекал к себе внимание: вместо ног у него были протезы. Позже оказалось, что Михаил профессиональный спортсмен, а в службу доставки он устроился, чтобы заработать деньги на поездку на Паралимпиаду.

Мечта его осуществилась в 2021 году. Он не просто съездил, а привез с игр две золотых медали. Первую спортсмен выиграл в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров. Причем тогда ему удалось установить мировой рекорд. Вторую, одержав победу в шоссейной гонке с раздельным стартом.

А 29 сентября Михаил Асташов побывал на шоу Ивана Урганта, где рассказал о своем непростом детстве. Михаил Асташов сразу родился без рук и без ног. Поэтому родители передали его на воспитание в дом малютки реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Челябинской области.

Михаил Асташов привез с Паралимпиады два золота. Фото: vk.com

- Ну, вообще, если брать издалека, любовь к спорту мне привили в детском доме. Там я занимался бадминтоном. Но в основном более профессионально, когда приехал к родителям в республику Бурятия и занялся плаванием. И с того момента началась, так сказать профессиональная карьера, - поделился паралимпиец. - В детдоме спорт нужен был, чтобы воспитанники меньше хулиганили. Я занимался бадминтоном, легкой атлетикой. Даже вышивать научился на пяльцах (Смеется).

А вот первые протезы спортсмен начал делать из... валенок.

- В детстве, когда не было протезов. Брал обычные валенки, надевал на культи кучу носков, вдевал в валенки и бегал. Получалось прикольно и весело. Когда мы с ребятами в догонялки играли, валенки переворачивались и я пятками вперед бегал, - улыбается Михаил Асташов.

А вот свои первые профессиональные протезы он надел в Бурятии, когда уже вернулся к родителям. Там Михаил продолжил заниматься спортом и с протезами помог тренер.

Смотреть видеосюжет Лайма Вайкуле и Михаил Асташов. 1527 выпуск от 29.09.2021

- Тренер начал выбивать именно протезы для бега, велосипеда. Они очень дорогостоящие. Я сам такие себе позволить не могу. Поэтому, вот там, через фонд социального страхования. Протезы спортивные я попробовал в 24 года, - поделился Михаил Асташов.

Кстати, Паралимпийцу не удается бежать без травм. Его ноги в протезах натираются и сдавливаются. Паралимпиец надеется, что впереди его ждет множество новых побед.

- Дальше, можно же стать неоднократным паралимпийским чемпионом. Если здоровье и возможности позволят. В паралимпийском спорте, возраст не имеет жесткого цензора. Спортсмены могут работать до позднего возраста. Главное, чтоб здоровье позволило, - говорит Михаил Асташов.

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