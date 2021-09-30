На Урале пенсионерка держала в заложниках беременную девушку-риелтора, угрожая ей ножом

Пенсионерке грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 61-летнюю женщину обвиняют в том, что она закрыла в квартире беременную девушку-риелтора и угрожала ей ножом. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- По версии следствия, в марте 2021 года квартиру обвиняемой посетила риелтор и потенциальный покупатель квартиры пенсионерки в одном из домов по улице Родонитовая, - говорится в сообщении.

Через два дня после визита женщина не смогла найти джинсы и решила, что их украли риелтор и молодой человек. Пожилая дама позвонила девушке и уговорила ее приехать к ней домой якобы для помощи в продаже квартиры. При этом по данным следствия, женщина видела, что риелтор беременна.

Девушка приехала в тот же день. Пенсионерка закрыла входную дверь изнутри и забрала у нее телефон. Женщина взяла нож и начала требовать от риелтора вернуть джинсы.

Пансионерка угрожала беременной заложнице ножом. Фото: Следственный комитет по свердловской области

Кроме того, пожилая дама с телефона потерпевшей позвонила молодому человеку, который приходил смотреть квартиру. Она также потребовала у него вернуть «похищенные» джинсы и угрожала беременной ножом. Мужчина предложил привезти деньги, потому что штаны ни он, ни риелтор не брали.

Также, по версии следствия, 61-летняя женщина позвонила своему сыну, которому принадлежали якобы пропавшие джинсы. Он попросил мать отпустить девушку. Вскоре сын пожилой дамы и муж потерпевшей приехали в квартиру на улице Родонитовая. Благодаря мужчинам, беременная девушка смогла выйти из квартиры.

Прибыв на место происшествия полиция изъяли нож, которым женщина угрожала беременной заложнице. Также изъяли отобранный у пострадавшей телефон.

Пенсионерку обвиняют по пунктам «г», «е» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении женщины, заведомо для виновной находящейся в состоянии беременности) и части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с угрозой применения насилия). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что пенсионерка уже имела проблемы с законом.

- Несколько лет назад она привлекалась к уголовной ответственности за угрозу убийством. Однако должных выводов для себя, по-видимому, не сделала, - заявил он.

Старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что в ходе расследования специалисты опросили ряд свидетелей, осмотрели предметы и документы, а также проанализировали записи телефонных разговоров. В ближайшее время уголовное дело с уже обвинительным заключением направят в суд.

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