Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 29 сентября 2021 года

За прошедшие сутки от коронавируса погиб 41 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 522 человек. Из них 73 – это жители столицы Урала, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Верхней Синячихи, Ревды, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Карпинска, Нижнего Тагила, Ревды, Первоуральска, Североуральска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии составляет 138 403 человек. Из них 127 541 человеку удалось полностью вылечиться от COVID-19. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 463 человека.

На данный момент состояние 701 уральца врачи оценивают как тяжелое. Из них 430 человек находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 330 – на аппаратах ИВЛ. Состояние средней тяжести наблюдается у 4 803 жителей региона.

Также за сутки от коронавируса погиб 41 человек. Это новый антирекорд по смертности в Свердловской области. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 247 человек.