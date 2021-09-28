Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 сентября 2021 года

За сутки от коронавируса умерли 40 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Среднем Урале продолжает расти заболеваемость коронавирусом. О новых заболевших сегодня, 28 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью. Так, COVID-19 за сутки подтвердился у 518 человек. Из них 196 - жители Екатеринбурга.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 137 881, - уточняют в оперативном штабе. - Состояние 707 госпитализированных оценивается как тяжелое, 427 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях.

325 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В больницах в средней тяжести находятся 4 645 человек. У остальных состояние удовлетворительное. При этом за сутки из больниц было выписано 452 человека, болевших коронавирусом.

- Зарегистрировано 40 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 6 206, - добавляют в оперативном штабе.