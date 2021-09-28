В последний раз Кадырбека видели, когда он выходил из дома с телевизором. Фото: предоставлено родственниками / СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет раскрыл подробности убийства 26-летнего экспедитора хлебозавода «СМАК» Кадырбека Надырбаева. Парень пропал без вести 10 июня, в тот день он вышел из квартиры на Широкой Речке с телевизором и сел в чужой автомобиль. Труп был обнаружен в лесу через восемь дней, из-за аномальной жары тело сильно разложилось.

Задержать убийцу удалось лишь через три месяца. Им оказался 28-летний друг и коллега Кадырбека, работающий вместе с ним на хлебозаводе. По версии следствия, он сначала избил, а потом задушил Надырбаева.

Во время следственного эксперимента убийца показал, как избивал друга. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Потерпевший был обнаружен через несколько дней случайным прохожим, который и сообщил о страшной находке в правоохранительные органы. На днях, в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий подозреваемый фигурант установлен и задержан, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

В городской полиции уточнили, что друзья приехали на окраину Екатеринбурга неспроста. Там они должны были найти закладку, но после долгих поисков так и не смогли ее обнаружить. Друг уличил Кадырбека в краже запрещенного вещества за его спиной. Как оказалось, друг пропавшего был судим за разбой и угрозу убийством.

- Изначально мужчина сообщил, что ему неизвестны обстоятельства смерти его коллеги. Однако в ходе более подробной отработки выяснилось, что именно он причастен к гибели приятеля, - пояснили в УМВД.

До суда обвиняемый будет в СИЗО. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Сестра убитого подтвердила задержание подозреваемого.

- Я уверена, что брат никогда не употреблял наркотики. Поехать с этим другом – мог. Он у нас не был замечен за таким, - пояснила «КП» Наргиза Исмагилова.

Обвиняемый уже арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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