Ксения Лашкова стала моделью, когда ей было 47 Фото: Ксения ЛАШКОВА

Возраст для модели и идеальное тело - не ключевое требование. Жительница Екатеринбурга Ксения Лашкова поборола свои сомнения и пришла в модельный бизнес пять лет назад. Теперь женщина в свои 52 года участвует в кастингах, позирует для каталогов одежды, ходит на фотосессии и даже снимается в кино.

СЛОЖНОСТИ ТОЛЬКО В ГОЛОВЕ

Раньше Ксения работала дизайнером и занималась декоративным витражом. Последние восемь лет она работает фотографом. А вот оказаться по другую сторону камеры ей предложила подруга.

- Моя подруга Даша Комарова решила открыть модельное агентство нестандартной красоты. Мы с ней постоянно друг друга фотографируем, поэтому я стала ее моделью. Мне тогда было 47 лет, - рассказывает Ксения "КП"-Екатеринбург. - Поначалу боялась, что не смогу позировать, буду недостаточно профессиональна. Думала, приду на первую съемку, и фотограф скажет: «А че такую стремную модель взяли?»

Чаще всего модели 50+ рекламируют одежду или услуги красоты. Фото: Ксения ЛАШКОВА

Рост Ксении 168 сантиметров, а ее параметры недалеки от модельных 91-74-93. Вселить уверенность в ее модельное будущее Ксении помогла все та же Дарья Комарова. Она убедила свою подругу, что с ней все хорошо, и она умеет позировать.

- Моя самая первая съемка была в стиле бизнес-леди. Я была в восторге! Хотя, я вообще не считала себя супер красоткой. Это был мой первый раз, - делится Ксения.

Любимый цвет у Ксении розовый. Фото: Ксения ЛАШКОВА

Сейчас у Ксении сразу несколько съемок в месяц. В основном заказчики просят модель возрастной категории 50+, чтобы прорекламировать одежду или косметические товары и услуги.

- Конечно, я понимаю, что молодые в модельном бизнесе более востребованы. Но и для нас работы хватает! Что касается сложностей... То я с ними сталкиваюсь только в своей голове. Это неуверенность в себе и не соответствие параметрам, - признается модель. – Кстати, в агентстве я заявлена как блондинка. Но мне очень нравится розовый цвет. Поэтому и волосы у меня розовые. Иногда на съемки вызывают внезапно и надо быстро прийти в парикмахерскую перекраситься. Бывает, если я приехала с дачи, а завтра съемка, мне надо срочно сделать маникюр и педиюкюр.

Ксения не замужем, в свободное от работы время она танцует. Фото: Ксения ЛАШКОВА

ОНА ЕЩЕ И ТАНЦУЕТ!

Придерживаться какой-то строгой диеты и изнурять себя в спортзале Ксении не приходиться. Быть в форме ей помогает любимое хобби – танцы. На хип-хоп и хаус – дэнс модель ходит с огромным удовольствием и не стесняется заниматься среди людей возрастом младше.

- Частично придерживаюсь здорового образа жизни. Я просто с детства не люблю много мяса, жареное и жирное, - продолжает модель. – Мне нравятся овощи, фрукты. Да, я ем хлеб и сладкое, но специально себя в этом не ограничиваю. Все хорошо в меру. Спортом я не занимаюсь целенаправленно. Я начала танцевать после сорока лет. Сначала было очень трудно и у меня не получалось. Мне хотелось плакать, но я не подавала виду и танцевала.

Модель не есть жареное и не любит мясо. В ее рационе - овощи и фрукты. Фото: Ксения ЛАШКОВА

Ксения не только фотомодель, но и актриса. Она снималась в эпизоде фильма Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале». Сама Ксения призывает женщин становиться моделями и даже зовет своих знакомых в агентство. Она отмечает, что у нестандартных моделей может быть меньше съемок. Но это не повод для них чувствовать себя иной и неполноценной. К инъекционной косметологии Ксения Лашкова относится спокойно и посещает косметолога раз в год. Хотя для нее главное внутренне настроиться на молодость.