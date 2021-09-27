Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 сентября 2021 года

За сутки из инфекционных отделений больниц в регионе выписано 443 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 528 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 131 - приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Березовском, Верхней Пышме, Нижнем и Верхнем Тагиле, Красноуральске, Среднеуральске, Полевском, Каменске-Уральске, Кушве, Нижней Салде, Ирбите, Дегтярске и в других муниципалитетов.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале составляет 137 363, из которых 126 626 - полностью справились с болезнью. За сутки из инфекционных отделений больниц выписано 443 человека.

По данным регионального оперштаба, сейчас из тех, кто находиться в больницах, состояние 705 человек остается тяжелым, 422 из них размещены в палатах реанимации, 298 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки скончались еще 39 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 166.