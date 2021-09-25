Водителя доставили в больницу Первоуральска. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на трассе Пермь-Екатеринбург произошла авария с участием КамАЗа и груженной швеллером Volvo FM-Truck. По данным регионального управления ГИБДД, 40-летний водитель отечественного грузовика не рассчитал скорость и врезался в фуру, которая стояла в пробке.

От удара КамАЗ отбросило на обочину. Из искореженной кабины мужчину вырезали спасатели МЧС, виновник аварии лишился обеих ног. Его доставили в больницу Первоуральска. Стоит отметить, что КамАЗ зарегистрирован в Ивановской области.

ДТП произошло на 310 километре Пермского тракта. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Со слов водителя Volvo FM-Truck установлено, что он возвращался в Екатеринбург, до столкновения стоял минуты две в транспортном заторе, - отмечают в Госавтоинспекции.

Напомним, что в Камышлове возбудили уголовное дело в отношении сержанта полиции, который погубил в аварии своего пассажира.